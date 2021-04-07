Писанки в бісері: 15 ідей для вишуканого декору великодніх яєць

Джерело:24 канал
Обмінюватися з одновірцями великодніми яйцями – давня слов'янська традиція. Пропонуємо здивувати близьких і замість традиційних крашанок та писанок подарувати їм сувенірні яйця, задекоровані бісером.
Укриті бісером писанки точно не загубляться серед інших великодніх яєць. Задекорувати яйця ви можете за власним дизайном або ж скориставшись ідеями з нашої колекції.
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