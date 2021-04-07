Обмінюватися з одновірцями великодніми яйцями – давня слов'янська традиція. Пропонуємо здивувати близьких і замість традиційних крашанок та писанок подарувати їм сувенірні яйця, задекоровані бісером.

Укриті бісером писанки точно не загубляться серед інших великодніх яєць. Задекорувати яйця ви можете за власним дизайном або ж скориставшись ідеями з нашої колекції. Читайте також: Готуємося до свята: 10 великодніх віночків своїми руками 1. Вишукане декорування бісером різних відтінків одного кольору Фото pinterest 2. Великоднє яйце з "музичним" декором Фото pinterest 3. Квіти бісером Фото pinterest 4. Гармонійний бісерний хаос Фото pinterest 5. Меланж із нанизаного на волосінь бісеру Фото pustunchik 6. Традиційний орнамент із бісеру Фото pinterest 7. Бісерне курча Фото biser Цікаво: Мініатюри в банках: декор інтер'єру, якому позаздрить професійний дизайнер 8. Ажур із бісеру Фото pinterest 9. Декор із бісерної сітки Фото pinterest 10. Бісерна мозаїка на восковій основі Фото pinterest 11. Декорування яйця паєтками Фото pinterest 12. Червоне та чорне – традиційний український орнамент Фото pinterest 13. Церковні мотиви Фото pinterest 14. Декор із бісеру та кованих елементів Фото pinterest 15. Патріотичний декор Фото ova.te