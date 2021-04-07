Писанки в бісері: 15 ідей для вишуканого декору великодніх яєць
Обмінюватися з одновірцями великодніми яйцями – давня слов'янська традиція. Пропонуємо здивувати близьких і замість традиційних крашанок та писанок подарувати їм сувенірні яйця, задекоровані бісером.
Джерело:24 канал
Укриті бісером писанки точно не загубляться серед інших великодніх яєць. Задекорувати яйця ви можете за власним дизайном або ж скориставшись ідеями з нашої колекції.
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1. Вишукане декорування бісером різних відтінків одного кольору
Фото pinterest
2. Великоднє яйце з "музичним" декором
Фото pinterest
3. Квіти бісером
Фото pinterest
4. Гармонійний бісерний хаос
Фото pinterest
5. Меланж із нанизаного на волосінь бісеру
Фото pustunchik
6. Традиційний орнамент із бісеру
Фото pinterest
7. Бісерне курча
Фото biser
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8. Ажур із бісеру
Фото pinterest
9. Декор із бісерної сітки
Фото pinterest
10. Бісерна мозаїка на восковій основі
Фото pinterest
11. Декорування яйця паєтками
Фото pinterest
12. Червоне та чорне – традиційний український орнамент
Фото pinterest
13. Церковні мотиви
Фото pinterest
14. Декор із бісеру та кованих елементів
Фото pinterest
15. Патріотичний декор
Фото ova.te
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