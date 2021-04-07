Писанки в бисере: 15 идей для изысканного декора пасхальных яиц
Обмениваться с единоверцами пасхальными яйцами – древняя славянская традиция. Предлагаем удивить близких и вместо традиционных пасхальных крашенок и писанок подарить им сувенирные яйца, украшенные бисером.
Источник:24 канал
Усыпанные бисером писанки точно не затеряются среди других пасхальных яиц. Задекорировать яйца вы можете по собственному дизайну или же воспользовавшись идеями из нашей коллекции.
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1. Изысканное декорирование бисером разных оттенков одного цвета
Фото pinterest
2. Пасхальное яйцо с "музыкальным" декором
Фото pinterest
3. Цветы бисером
Фото pinterest
4. Гармоничный бисерный хаос
Фото pinterest
5. Меланж из нанизанного на леску бисера
Фото pustunchik
6. Традиционный орнамент из бисера
Фото pinterest
7. Бисерный цыпленок
Фото biser
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8. Ажур бисером
Фото pinterest
9. Декор из бисерной сетки
Фото pinterest
10. Бисерная мозаика на восковой основе
Фото pinterest
11. Декорирование яйца пайетками
Фото pinterest
12. Красное и черное – традиционный украинский орнамент
Фото pinterest
13. Церковные мотивы
Фото pinterest
14. Декор из бисера и кованых элементов
Фото pinterest
15. Патриотический декор
Фото ova.te
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