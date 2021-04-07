Обмениваться с единоверцами пасхальными яйцами – древняя славянская традиция. Предлагаем удивить близких и вместо традиционных пасхальных крашенок и писанок подарить им сувенирные яйца, украшенные бисером.

Усыпанные бисером писанки точно не затеряются среди других пасхальных яиц. Задекорировать яйца вы можете по собственному дизайну или же воспользовавшись идеями из нашей коллекции. Читайте также: Готовимся к празднику: 10 пасхальных венков своими руками 1. Изысканное декорирование бисером разных оттенков одного цвета Фото pinterest 2. Пасхальное яйцо с "музыкальным" декором Фото pinterest 3. Цветы бисером Фото pinterest 4. Гармоничный бисерный хаос Фото pinterest 5. Меланж из нанизанного на леску бисера Фото pustunchik 6. Традиционный орнамент из бисера Фото pinterest 7. Бисерный цыпленок Фото biser Интересно: Миниатюры в банках: декор интерьера, которому позавидует профессиональный дизайнер 8. Ажур бисером Фото pinterest 9. Декор из бисерной сетки Фото pinterest 10. Бисерная мозаика на восковой основе Фото pinterest 11. Декорирование яйца пайетками Фото pinterest 12. Красное и черное – традиционный украинский орнамент Фото pinterest 13. Церковные мотивы Фото pinterest 14. Декор из бисера и кованых элементов Фото pinterest 15. Патриотический декор Фото ova.te