Як виділитися з натовпу: ексцентричні пасажири метро, яких ви були б здивовані побачити

Джерело:24 канал
Якщо ви хоча б іноді їздили на метро, то точно мали можливість побачити неординарних особистостей, які вирізняються особливим виглядом. Такі люди можуть або надихати, або дивувати.
Ми зробили добірку фото креативних людей, які вирішили підкорити усіх навколо унікальним виглядом. Саме завдяки цьому вони стали головними героями багатьох знімків.
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