Як виділитися з натовпу: ексцентричні пасажири метро, яких ви були б здивовані побачити
Якщо ви хоча б іноді їздили на метро, то точно мали можливість побачити неординарних особистостей, які вирізняються особливим виглядом. Такі люди можуть або надихати, або дивувати.
Джерело:24 канал
Ми зробили добірку фото креативних людей, які вирішили підкорити усіх навколо унікальним виглядом. Саме завдяки цьому вони стали головними героями багатьох знімків.
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1. Чоловік заслуговує на славу
Фото reddit
2. Він просто хотів виглядати гламурно
Фото bestlj
3. Іноді дуже важливо почувати себе як вдома
Фото onashem.mediasole
4. Добі працює у службі доставки
Фото ololo
5. Коли хочеться приватності та слави водночас
Фото livejournal
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6. Креативна від волосинок і до кінчиків пальців…ніг
Фото onashem.mediasole
7. Ідеальна поїздка додому після важкого робочого дня
Фото voffka
8. Де ж іще можна зустріти Людину-павука, як не в метро?
Фото koejufm
9. Як би ви себе почували, якби в метро побачили безголову людину?
Фото zefirka
10. Вона вирішила, що це класна альтернатива захисній масці
Фото ucrazy
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