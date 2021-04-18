Якщо ви хоча б іноді їздили на метро, то точно мали можливість побачити неординарних особистостей, які вирізняються особливим виглядом. Такі люди можуть або надихати, або дивувати.

Ми зробили добірку фото креативних людей, які вирішили підкорити усіх навколо унікальним виглядом. Саме завдяки цьому вони стали головними героями багатьох знімків. Читайте також: Змія-антизлам та інші дивовижні учасники звичайного дорожнього руху: 13 кумедних фото 1. Чоловік заслуговує на славу Фото reddit 2. Він просто хотів виглядати гламурно Фото bestlj 3. Іноді дуже важливо почувати себе як вдома Фото onashem.mediasole 4. Добі працює у службі доставки Фото ololo 5. Коли хочеться приватності та слави водночас Фото livejournal Цікаво: Сходи-невидимки, намисто із жуків та ще 13 феєричних дизайнерських проколів 6. Креативна від волосинок і до кінчиків пальців…ніг Фото onashem.mediasole 7. Ідеальна поїздка додому після важкого робочого дня Фото voffka 8. Де ж іще можна зустріти Людину-павука, як не в метро? Фото koejufm 9. Як би ви себе почували, якби в метро побачили безголову людину? Фото zefirka 10. Вона вирішила, що це класна альтернатива захисній масці Фото ucrazy