Сходи-невидимки, намисто із жуків та ще 13 феєричних дизайнерських проколів
Кожен дизайнер прагне виділитися, тому вмикає креатив на повну. І здебільшого навіть найфантастичніші рішення знаходять своїх поціновувачів. Але часом через надмір креативу виходить зовсім не шедевр для вічності, а небезпечне для душевної та фізичної рівноваги безглуздя.
Джерело:Figyelj
Приклади таких творчих поразок – у нашій добірці.
Читайте також: Унікальні дизайнерські дрібниці, що значно полегшать вам життя
1. Скільки підборів було зламано та ґуль набито через ці невидимі сходи?
Фото figyelj
2. Ця пліснява не відмивається, бо вона – малюнок на плитці
Фото figyelj
3. До такої ванни радше впадеш, ніж ляжеш
Фото figyelj
4. Жах прибиральниці
Фото figyelj
5. Футболку наче замастили гірчицею
Фото figyelj
6. Дивне рішення – тримач для туалетного паперу за ванною шторкою
Фото figyelj
7. Змити воду в цьому унітазі зможе лише людина з тонкими пальцями
Фото figyelj
8. Не лякайтеся, на підлозі просто дизайнерська плитка
Фото figyelj
Цікаво: Коли день не вдався: 12 ситуацій, які виб'ють із колії будь-якого розумника
9. Оправа для того, хто ніяк не визначиться із формою окулярів
Фото figyelj
10. Тепер розумієте, що рюкзак із собачою головою – не найкраща ідея?
Фото figyelj
11. Цікаво, це взуття для ходіння чи для їзди?
Фото figyelj
12. Піджак програміста
Фото figyelj
13. І яка модниця зрадіє такому намисту?
Фото figyelj
14. Для чого ця кнопка?
Фото figyelj
15. Неймовірно, але цей колаж – реклама салону краси!
Фото figyelj
Поділитися новиною