Кожен дизайнер прагне виділитися, тому вмикає креатив на повну. І здебільшого навіть найфантастичніші рішення знаходять своїх поціновувачів. Але часом через надмір креативу виходить зовсім не шедевр для вічності, а небезпечне для душевної та фізичної рівноваги безглуздя.

Приклади таких творчих поразок – у нашій добірці. Читайте також: Унікальні дизайнерські дрібниці, що значно полегшать вам життя 1. Скільки підборів було зламано та ґуль набито через ці невидимі сходи? Фото figyelj 2. Ця пліснява не відмивається, бо вона – малюнок на плитці Фото figyelj 3. До такої ванни радше впадеш, ніж ляжеш Фото figyelj 4. Жах прибиральниці Фото figyelj 5. Футболку наче замастили гірчицею Фото figyelj 6. Дивне рішення – тримач для туалетного паперу за ванною шторкою Фото figyelj 7. Змити воду в цьому унітазі зможе лише людина з тонкими пальцями Фото figyelj 8. Не лякайтеся, на підлозі просто дизайнерська плитка Фото figyelj Цікаво: Коли день не вдався: 12 ситуацій, які виб'ють із колії будь-якого розумника 9. Оправа для того, хто ніяк не визначиться із формою окулярів Фото figyelj 10. Тепер розумієте, що рюкзак із собачою головою – не найкраща ідея? Фото figyelj 11. Цікаво, це взуття для ходіння чи для їзди? Фото figyelj 12. Піджак програміста Фото figyelj 13. І яка модниця зрадіє такому намисту? Фото figyelj 14. Для чого ця кнопка? Фото figyelj 15. Неймовірно, але цей колаж – реклама салону краси! Фото figyelj