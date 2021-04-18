Если вы хотя бы иногда ездили на метро, то точно могли увидеть неординарных личностей, которые отличаются особым видом. Такие люди могут или вдохновлять, или удивлять.

Мы сделали подборку фото креативных людей, которые решили покорить всех вокруг уникальным видом. Именно благодаря этому они стали главными героями многих снимков. Читайте также: Змея-антивор и другие удивительные участники обычного дорожного движения: 13 забавных фото 1. Мужчина заслуживает на славу Фото reddit 2. Он просто хотел выглядеть гламурно Фото bestlj 3. Иногда очень важно чувствовать себя как дома Фото onashem.mediasole 4. Добби работает в службе доставки Фото ololo 5. Когда хочется приватности и славы одновременно Фото livejournal Интересно: Ступеньки-невидимки, ожерелье из жуков и еще 13 феерических дизайнерских проколов 6. Креативная от волосков и до кончиков пальцев...ног Фото onashem.mediasole 7. Идеальная поездка домой после тяжелого рабочего дня Фото voffka 8. Где же еще можно встретить человека-паука, как не в метро? Фото koejufm 9. Как бы вы себя чувствовали, если бы в метро увидели безголового человека? Фото zefirka 10. Она решила, что это классная альтернатива защитной маске Фото ucrazy