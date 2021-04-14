10 знімків, які довели, що панорамні фото – це не завжди класно

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Джерело:

Do-slez

І яких лише функцій не напхано в сучасні смартфони! Панорамною зйомкою сьогодні вже не здивуєш жодного користувача, а от її результатами деякі вмільці вразити можуть. У когось виходять справжні фотошедеври, а комусь варто було б трохи підучитися, перш ніж викладати свої експерименти в мережу.

Невідомі тварини, дивні портрети, сюрреалістичні пейзажі – усе це в нашій фотодобірці. Смішного вам перегляду!

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1. Мабуть, камері краще знати, що має увійти до кадру

Фото do-slez

2. У цієї моделі просто розкішні ноги!

Фото do-slez

3. Людинотакса?

Фото do-slez

4. Такої істоти ви, мабуть, ще не бачили

Фото do-slez

5. Коли пізнав дзен

Фото do-slez

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6. Мільйон лайків за такий краєвид

Фото do-slez

7. Багатоніжка

Фото do-slez

8. Зате яка прекрасна природа позаду!

Фото do-slez

9. Дуже милі… половинки

Фото do-slez

10. У цього коника в роду жирафи?

Фото do-slez