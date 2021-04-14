10 знімків, які довели, що панорамні фото – це не завжди класно
І яких лише функцій не напхано в сучасні смартфони! Панорамною зйомкою сьогодні вже не здивуєш жодного користувача, а от її результатами деякі вмільці вразити можуть. У когось виходять справжні фотошедеври, а комусь варто було б трохи підучитися, перш ніж викладати свої експерименти в мережу.
Джерело:Do-slez
Невідомі тварини, дивні портрети, сюрреалістичні пейзажі – усе це в нашій фотодобірці. Смішного вам перегляду!
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1. Мабуть, камері краще знати, що має увійти до кадру
Фото do-slez
2. У цієї моделі просто розкішні ноги!
Фото do-slez
3. Людинотакса?
Фото do-slez
4. Такої істоти ви, мабуть, ще не бачили
Фото do-slez
5. Коли пізнав дзен
Фото do-slez
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6. Мільйон лайків за такий краєвид
Фото do-slez
7. Багатоніжка
Фото do-slez
8. Зате яка прекрасна природа позаду!
Фото do-slez
9. Дуже милі… половинки
Фото do-slez
10. У цього коника в роду жирафи?
Фото do-slez
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