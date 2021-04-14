І яких лише функцій не напхано в сучасні смартфони! Панорамною зйомкою сьогодні вже не здивуєш жодного користувача, а от її результатами деякі вмільці вразити можуть. У когось виходять справжні фотошедеври, а комусь варто було б трохи підучитися, перш ніж викладати свої експерименти в мережу.

Невідомі тварини, дивні портрети, сюрреалістичні пейзажі – усе це в нашій фотодобірці. Смішного вам перегляду! Читайте також: Як розважається природа: 14 фото, що вразять навіть незворушного 1. Мабуть, камері краще знати, що має увійти до кадру Фото do-slez 2. У цієї моделі просто розкішні ноги! Фото do-slez 3. Людинотакса? Фото do-slez 4. Такої істоти ви, мабуть, ще не бачили Фото do-slez 5. Коли пізнав дзен Фото do-slez Цікаво: Коли день не вдався: 12 ситуацій, які виб'ють із колії будь-якого 6. Мільйон лайків за такий краєвид Фото do-slez 7. Багатоніжка Фото do-slez 8. Зате яка прекрасна природа позаду! Фото do-slez 9. Дуже милі… половинки Фото do-slez 10. У цього коника в роду жирафи? Фото do-slez