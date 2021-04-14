10 снимков, которые доказали, что панорамные фото – это не всегда классно
И какими только функциями не напичканы современные смартфоны! Панорамной съемкой сегодня уже не удивишь ни одного пользователя, а вот ее результатами некоторые умельцы поразить могут. У кого-то выходят настоящие фотошедевры, а кое-кому стоило бы немного подучиться, прежде чем выкладывать свои эксперименты в сеть.
Источник:Do-slez
Диковинные животные, странные портреты, сюрреалистические пейзажи – все это в нашей фотоподборке. Смешного вам просмотра!
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1. Видимо, камере лучше знать, что должно войти в кадр
Фото do-slez
2. У этой модели просто роскошные ноги!
Фото do-slez
3. Человек-такса?
Фото do-slez
4. Такого существа вы еще не видели
Фото do-slez
5. Когда познал дзен
Фото do-slez
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6. Миллион лайков за такой вид
Фото do-slez
7. Многоножка
Фото do-slez
8. Зато какая прекрасная природа на заднем фоне!
Фото do-slez
9. Очень милые… половинки
Фото do-slez
10. У этой лошадки в роду жирафы?
Фото do-slez
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