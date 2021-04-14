И какими только функциями не напичканы современные смартфоны! Панорамной съемкой сегодня уже не удивишь ни одного пользователя, а вот ее результатами некоторые умельцы поразить могут. У кого-то выходят настоящие фотошедевры, а кое-кому стоило бы немного подучиться, прежде чем выкладывать свои эксперименты в сеть.

Диковинные животные, странные портреты, сюрреалистические пейзажи – все это в нашей фотоподборке. Смешного вам просмотра! Читайте также: Как развлекается природа: 14 фото, которые впечатлят даже самого невозмутимого 1. Видимо, камере лучше знать, что должно войти в кадр Фото do-slez 2. У этой модели просто роскошные ноги! Фото do-slez 3. Человек-такса? Фото do-slez 4. Такого существа вы еще не видели Фото do-slez 5. Когда познал дзен Фото do-slez Интересно: Когда день не задался: 12 ситуаций, которые выбьют из колеи кого угодно 6. Миллион лайков за такой вид Фото do-slez 7. Многоножка Фото do-slez 8. Зато какая прекрасная природа на заднем фоне! Фото do-slez 9. Очень милые… половинки Фото do-slez 10. У этой лошадки в роду жирафы? Фото do-slez