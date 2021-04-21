Освячуємо вербу: 15 гарних композицій з "котиками"

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Джерело:

24 канал

Вербна неділя 2021 уже не за горами, тож християни в Україні готуються до освячення верби. Створити класні композиції вам допоможе наша фотодобірка.

Ми пропонуємо створити креативні композиції з верби, які радуватимуть ваше око впродовж усіх великодніх свят.

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1. Букет у вазі з лози

Фото pinterest

2. Композиції з квітами та гілочками верби

Фото pinterest

3. Композиції із зігнутими гілками

Фото pinterest

4. Верба у горщиках з вазонами

Фото pinterest

5. Акуратні букети

Фото pinterest

6. Котики із сухоцвітом

Фото pinterest

7. Мініатюрні композиції з коротких гілок верби

Фото pinterest

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8. Букети з котиками та пір'їнками

Фото pinterest

9. Композиції у вазах

Фото pinterest

10. Квіти та гілочки верби у кошику

Фото pinterest

11. Пофарбовані котики

Фото pinterest

12. Композиції з різних гілок та свічок

Фото pinterest

13. Букети з релігійними символами

Фото pinterest

14. Класичні букети з гілок верби

Фото pinterest

15. Вишукані сучасні композиції

Фото pinterest