Освящаем вербу: 15 красивых композиций с "котиками"
Вербное воскресенье уже не за горами, а это значит, что все христиане готовятся к освящению веточек вербы. Если вы хотите создать классные композиции для освящения, воспользуйтесь нашей подборкой.
Источник:24 канал
Мы предлагаем создать креативные композиции, которые будут радовать ваш глаз на протяжении всех пасхальных праздников.
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1. Букет в вазе с лозы
Фото pinterest
2. Композиции с цветами и веточками вербы
Фото pinterest
3. Композиции из изогнутыми ветвями
Фото pinterest
4. Верба в горшках с вазонами
Фото pinterest
5. Аккуратные букеты
Фото pinterest
6. Котики с сухоцветом
Фото pinterest
7. Миниатюрные композиции из коротких ветвей вербы
Фото pinterest
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8. Букеты с котиками и перышками
Фото pinterest
9. Композиции в вазах
Фото pinterest
10. Цветы и веточки вербы в корзине
Фото pinterest
11. Окрашенные котики
Фото pinterest
12. Композиции из разных ветвей и свечей
Фото pinterest
13. Букеты с религиозными символами
Фото pinterest
14. Классические букеты с веток
Фото pinterest
15. Изысканные современные композиции
Фото pinterest
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