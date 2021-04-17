Прикрашаємо двір та будинок до Великодня: креативні ідеї для декору
Під час підготовки до Великодня варто подбати про декор дому та подвір'я. Для цього радимо заздалегідь вигадати святкові композиції і завчасно їх виготовити.
Джерело:24 канал
Такий декор допоможе створити святкову атмосферу і покращити настрій. Ваші гості будуть в захваті від такого вашого креативу.
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1. Статуетки великодніх зайців
Фото pinterest
2. Яскраві великі крашанки для декорування двору
Фото pinterest
3. Гілочки дерев, прикрашені крашанками
Фото pinterest
4. Великодні композиції у декоративних горщиках
Фото pinterest
5. Святкові композиції з використанням гілочок верби й живих квітів
Фото pinterest
6. Декор з використанням дерев'яних елементів
Фото pinterest
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7. Оригінальні дерева, прикрашені пасхальними яйцями
Фото pinterest
8. Композиції з використанням фігурок курчат та курок
Фото pinterest
9. Великодні віночки на двері
Фото pinterest
10. Яйця з гілок дерев
Фото pinterest
11. Оригінальна святкова фотозона
Фото pinterest
12. Фігурки зайців чи курчат з лози
Фото pinterest
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