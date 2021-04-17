Під час підготовки до Великодня варто подбати про декор дому та подвір'я. Для цього радимо заздалегідь вигадати святкові композиції і завчасно їх виготовити.

Такий декор допоможе створити святкову атмосферу і покращити настрій. Ваші гості будуть в захваті від такого вашого креативу. Читайте також: Як прикрасити оселю до Великодня: 12 вишуканих композицій у горщиках та чашках 1. Статуетки великодніх зайців Фото pinterest 2. Яскраві великі крашанки для декорування двору Фото pinterest 3. Гілочки дерев, прикрашені крашанками Фото pinterest 4. Великодні композиції у декоративних горщиках Фото pinterest 5. Святкові композиції з використанням гілочок верби й живих квітів Фото pinterest 6. Декор з використанням дерев'яних елементів Фото pinterest Цікаво: Як гарно оформити великодній кошик: 15 класних ідей 7. Оригінальні дерева, прикрашені пасхальними яйцями Фото pinterest 8. Композиції з використанням фігурок курчат та курок Фото pinterest 9. Великодні віночки на двері Фото pinterest 10. Яйця з гілок дерев Фото pinterest 11. Оригінальна святкова фотозона Фото pinterest 12. Фігурки зайців чи курчат з лози Фото pinterest