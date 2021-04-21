Освячуємо вербу: 15 гарних композицій з "котиками"
Вербна неділя 2021 уже не за горами, тож християни в Україні готуються до освячення верби. Створити класні композиції вам допоможе наша фотодобірка.
Джерело:24 канал
Ми пропонуємо створити креативні композиції з верби, які радуватимуть ваше око впродовж усіх великодніх свят.
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1. Букет у вазі з лози
Фото pinterest
2. Композиції з квітами та гілочками верби
Фото pinterest
3. Композиції із зігнутими гілками
Фото pinterest
4. Верба у горщиках з вазонами
Фото pinterest
5. Акуратні букети
Фото pinterest
6. Котики із сухоцвітом
Фото pinterest
7. Мініатюрні композиції з коротких гілок верби
Фото pinterest
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8. Букети з котиками та пір'їнками
Фото pinterest
9. Композиції у вазах
Фото pinterest
10. Квіти та гілочки верби у кошику
Фото pinterest
11. Пофарбовані котики
Фото pinterest
12. Композиції з різних гілок та свічок
Фото pinterest
13. Букети з релігійними символами
Фото pinterest
14. Класичні букети з гілок верби
Фото pinterest
15. Вишукані сучасні композиції
Фото pinterest
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