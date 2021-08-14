Як лише з кавуна та м'яти приготувати вдома божественний літній напій: швидкий рецепт

Серпень – сезон кавунів. А це наштовхує на нові кулінарні ідеї. Звичайно ж, хочеться відразу ж відрізати собі красиву велику скибочку і їсти, щоб сік стікав по підборіддю. Але ми пропонуємо не шукати легких шляхів і трохи поекспериментувати. Ловіть рецепт освіжаючого напою з кавуном.

Кавун – ідеальна ягода, з якої можна робити безліч різних фрешів, смузі та десертів. Одним з найпростіших варіантів вживання кавуна поділилася нутриціологиня Надя Андрєєва. Вона розповіла, як приготувати свіжий напій, який експертка називає справжнім еліксиром для спекотного літа.

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Кавун + м'ята: рецепт освіжаючого літнього напою

Інгредієнти:

500 грамів кавуна;

Листя м'яти;

Холодна фільтрована вода (1 – 1,5 літра);

Лід.

Спосіб приготування:

Наріжте кавуна великими кубиками. Змішайте кавун, м'яту і лід в глечику, а потім залийте водою. Залиште в холодильнику на 2 – 8 годин.

Щоб смак був ще яскравішим, кількість кавуна і м'яти можна збільшити.

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