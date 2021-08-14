Арбуз – идеальная ягода, из которой можно делать множество разных фрешей, смузи и десертов. Одним из самых простых вариантов употребления арбуза поделилась нутрициолог Надя Андреева. Она рассказала, как приготовить свежий напиток, который эксперт называет настоящим эликсиром для жаркого лета.

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Арбуз + мята: рецепт освежающего летнего напитка

Ингредиенты:

  • 500 граммов арбуза;
  • Листья мяты;
  • Холодная фильтрованная вода (1 – 1,5 литра)
  • Лед.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте арбуза крупными кубиками.
  2. Смешайте арбуз, мяту и лед в кувшине, а затем залейте водой. Оставьте в холодильнике на 2 – 8 часов.

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