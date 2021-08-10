Хай там що, але ще майже місяць літа попереду, а отже освіжаючі напої, фрукти та десерти все ще актуальні. Для любителів кавунів усе просто, адже він і охолоджує, і спрагу втамовує, і відмінно поєднується з морозивом. Взагалі, з кавуном варто дружити, бо, разом з тим, цей фрукт ще й добре виводить з організму шлаки.

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Нутриціологиня Анна Біоторіум розповіла, як урізноманітнити споживання кавуна та приготувати з нього сорбет.

Кавуновий сорбет: покроковий рецепт

Інгредієнти

  • 3 чашки (1 чашка – 250 мілілітрів) замороженого кавуна;
  • 2/3 чашки кокосового молока;
  • 2 чайних ложки соку лайма (за бажанням);
  • Свіжа м'ята (за бажанням).

Спосіб приготування

  1. Кавун наріжте кубиками, а після цього відправте у морозилку (якщо ви спочатку зробите морозиво, а потім заморозите, то у вас вийде розсипчастий лід, що теж смачно, але не так красиво й не так зручно їсти).
  2. Після заморозки, все, що вам потрібно, – змішати всі інгредієнти в блендері. За бажанням можна додати свіжу м'яту, базилік або сік лайма.
  3. Перемішайте все до однорідного м'якого стану і можна подавати (решту поставте у морозилку).

Смачного!

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