Хай там що, але ще майже місяць літа попереду, а отже освіжаючі напої, фрукти та десерти все ще актуальні. Для любителів кавунів усе просто, адже він і охолоджує, і спрагу втамовує, і відмінно поєднується з морозивом. Взагалі, з кавуном варто дружити, бо, разом з тим, цей фрукт ще й добре виводить з організму шлаки.

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Нутриціологиня Анна Біоторіум розповіла, як урізноманітнити споживання кавуна та приготувати з нього сорбет.

Кавуновий сорбет: покроковий рецепт

Інгредієнти

3 чашки (1 чашка – 250 мілілітрів) замороженого кавуна;

2/3 чашки кокосового молока;

2 чайних ложки соку лайма (за бажанням);

Свіжа м'ята (за бажанням).

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Спосіб приготування

Кавун наріжте кубиками, а після цього відправте у морозилку (якщо ви спочатку зробите морозиво, а потім заморозите, то у вас вийде розсипчастий лід, що теж смачно, але не так красиво й не так зручно їсти). Після заморозки, все, що вам потрібно, – змішати всі інгредієнти в блендері. За бажанням можна додати свіжу м'яту, базилік або сік лайма. Перемішайте все до однорідного м'якого стану і можна подавати (решту поставте у морозилку).

Смачного!

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