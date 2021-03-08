Оригінальні подарунки для тих, хто має собаку

Джерело:24 канал
Трапляються ситуації, коли потрібно йти в гості до рідних, у яких є собака. Тоді у багатьох людей виникають проблеми із вибором подарунка домашньому улюбленцю.
Для того, щоб ви довго не шукали ідеальний подарунок, ми уже зробили для вас добірку оригінальних та прикольних сюрпризів. Будьте певні, чотирилапі точно зрадіють таким подарункам.
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