Бывают ситуации, когда нужно идти в гости к родным, в которых есть собака. Тогда у многих людей возникают проблемы с выбором подарка домашнему любимцу.

Для того чтобы вы долго не искали идеальный подарок, мы уже сделали для вас подборку оригинальных и прикольных сюрпризов. Будьте уверены, четвероногие точно обрадуются таким подаркам. Читайте также: Как побаловать кота: 20 оригинальных подарков для домашнего любимца 1. Собачий коврик, который не пропускает влагу Фото salfohz 2. Игрушки, которые пищат (изготовленные из качественных материалов) Фото amazon 3. Автокресло для собаки Фото anunfinishedlifethemovie 4. Комплект для выгула собаки (в наборе поводок и мешочек) Фото buzzfeed 5. Мягкая игрушка-головоломка Фото buzzfeed 6. Водонепроницаемый собачий спальный мешок для путешествий и походов Фото socialine 7. Портативная бутылка с миской Фото socialine 8. Оригинальная кровать Фото tmale Интересно: Что подарить тем, кто никогда не выпускает из рук различные гаджеты: 15 оригинальных идей 9. Удобные водонепроницаемые "ботинки" Фото socialine 10. Подарочный набор, состоящий из сладостей и игрушек Фото buzzfeed 11. Бананка для собаки Фото buzzfeed 12. Оригинальная игрушка с дозатором, благодаря которому собаки могут получать корм Фото buzzfeed 13. 2 в 1 игрушка и щетка для зубов Фото socialine 14. Силиконовый коврик, который можно наполнить кормом и отвлечь собаку во время купания Фото mesbestioles 15. Жилет со светодиодными полосками, которые помогут разглядеть собаку в темноте Фото buzzfeed