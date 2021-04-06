У гарній упаковці навіть скромний презент справляє враження. Вона додає йому шарму – і цінності в очах того, кому призначається подарунок. Зі смаком упаковувати речі – це справжнє мистецтво!

Ми дібрали 10 прикладів оригінальної святкової упаковки. Скориставшись цими ідеями, ви зробите весняні подарунки, які підготували для своїх близьких, ще гарнішими. Читайте також: Як подарувати печиво: ідеї оригінального пакування їстівного подарунка 1. Декор подарунка з використанням квітучих гілочок Фото los40 2. Декорування мереживом та стрічками Фото presentdecor 3. Доповнення святкової обгортки весняними живими квітами Фото nika-po.livejournal 4. Упаковка з флористичним декором Фото ubi-pack 5. Мінімалістична упаковка, задекорована картонною пташкою Фото ubi-pack Цікаво: Як красиво запакувати подарунки на День святого Миколая: 20 фотоприкладів 6. Декорування квітами зі стрічок Фото pinterest 7. Декор із використанням яскравих пір’їнок Фото twitter 8. Оздоблення подарункової обгортки живими квітами та малюнком Фото pinterest 9. Декорування подарунків квітковими композиціями Фото takprosto 10. Упаковка з яскравої тканини, оздоблена зеленою гілочкою Фото alfemminile