В красивой упаковке даже скромный презент производит впечатление. Она добавляет ему шарма – и ценности в глазах того, кому предназначен подарок. Со вкусом упаковывать вещи – это настоящее искусство!

Мы подобрали 10 примеров оригинальной праздничной упаковки. Воспользовавшись этими идеями, вы сделаете весенние подарки, подготовленные для близких, еще красивее. Читайте также: Как подарить печенье: идеи оригинальной упаковки съедобного подарка 1. Декор подарка с использованием цветущих веточек Фото los40 2. Декорирование кружевами и лентами Фото presentdecor 3. Дополнение праздничной обертки весенними живыми цветами Фото nika-po.livejournal 4. Упаковка с флористическим декором Фото ubi-pack 5. Минималистичная упаковка, украшенная картонной птичкой Фото ubi-pack Интересно: Как красиво упаковать подарки на День святого Николая: 20 фотопримеров 6. Декор подарков цветами из лент Фото pinterest 7. Декор с использованием ярких перышек Фото twitter 8. Обертка подарка, украшенная живыми цветами и рисунком Фото pinterest 9. Декорирование подарка цветочными композициями Фото takprosto 10. Упаковка из яркой ткани, украшенная веточкой зелени Фото alfemminile