Как красиво преподнести подарок: идеи весенней упаковки
В красивой упаковке даже скромный презент производит впечатление. Она добавляет ему шарма – и ценности в глазах того, кому предназначен подарок. Со вкусом упаковывать вещи – это настоящее искусство!
Источник:24 канал
Мы подобрали 10 примеров оригинальной праздничной упаковки. Воспользовавшись этими идеями, вы сделаете весенние подарки, подготовленные для близких, еще красивее.
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1. Декор подарка с использованием цветущих веточек
Фото los40
2. Декорирование кружевами и лентами
Фото presentdecor
3. Дополнение праздничной обертки весенними живыми цветами
Фото nika-po.livejournal
4. Упаковка с флористическим декором
Фото ubi-pack
5. Минималистичная упаковка, украшенная картонной птичкой
Фото ubi-pack
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6. Декор подарков цветами из лент
Фото pinterest
7. Декор с использованием ярких перышек
Фото twitter
8. Обертка подарка, украшенная живыми цветами и рисунком
Фото pinterest
9. Декорирование подарка цветочными композициями
Фото takprosto
10. Упаковка из яркой ткани, украшенная веточкой зелени
Фото alfemminile
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