Омлет на сніданок: дієтологиня назвала 5 смачних варіантів

18 серпня 2021 , 21:09
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Джерело:

інстаграм Світлани Фус

Омлет – корисний і смачний варіант для сніданку. Його особливістю є можливість поєднання з різними продуктами.

Це дозволяє мати різноманітний раціон. 5 різних способів подачі омлету назвала дієтологиня Світлана Фус.

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Способи приготування омлету

Омлет – легка страва, на яку ви не витратите багато часу. Приготувати її можна різними способами: на паровій бані, запекти у духовці або мультиварці чи посмажити на сковороді.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!

Урізноманітнити страву дозволять начинки. Це може бути свіжа зелень, овочі, молочні, рибні та м'ясні продукти.

Омлет добре підходить для сніданку. Ця страва ситна і зарядить енергією на цілий день. Тому не обмежуйте себе тільки "класичною" яєчнею. Включайте омлет у свій раціон, експериментуйте та радуйте своїх рідних і близьких,
– зазначила Світлана Фус.

Омлет підійде для сніданку всім членам сім'ї / Фото Pixabay

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Начинка для омлету

Світлана Фус назвала 5 варіантів для приготування омлету:

  1. Яйця, сир моцарелла, помідори, базилік.
  2. Яйця, сир фета, авокадо, шпинат.
  3. Яйця, печериці, солодкий перець, цибулю.
  4. Яйця, цвітна капуста, зелений горошок, солодкий перець.
  5. Яйця, лосось, маслини, часник.
До кожного з варіантів можна додати спеції на свій розсуд і оливкову олію.

Текст публікації Світлани Фус:

Якщо ви любите яєчню, зробіть своє меню корисним, ніжним на смак, ароматним омлетом.⁣⁣ Омлет – відмінна пропозиція для швидкої та легкої у приготуванні страви.

Зробити омлет можна різними способами: на сковороді або паровій бані, запікати у духовці або ж, наприклад, у мультиварці.

Різноманітність додають начинки. Можна додати овочі, свіжу зелень, молочні, рибні та м'ясні продукти.

Існує багато різних варіантів його приготування і кожен знайде щось для себе! Омлет добре підходить для сніданку. Ця страва ситна і зарядить енергією на цілий день. Тому не обмежуйте себе тільки "класичною" яєчнею.

Включайте омлет у свій раціон, експериментуйте та радуйте своїх рідних і близьких.

Автор: Наталя Бережна