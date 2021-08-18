Омлет на сніданок: дієтологиня назвала 5 смачних варіантів

Омлет – корисний і смачний варіант для сніданку. Його особливістю є можливість поєднання з різними продуктами.

Це дозволяє мати різноманітний раціон. 5 різних способів подачі омлету назвала дієтологиня Світлана Фус.

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Способи приготування омлету

Омлет – легка страва, на яку ви не витратите багато часу. Приготувати її можна різними способами: на паровій бані, запекти у духовці або мультиварці чи посмажити на сковороді.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"

Урізноманітнити страву дозволять начинки. Це може бути свіжа зелень, овочі, молочні, рибні та м'ясні продукти.

Омлет добре підходить для сніданку. Ця страва ситна і зарядить енергією на цілий день. Тому не обмежуйте себе тільки "класичною" яєчнею. Включайте омлет у свій раціон, експериментуйте та радуйте своїх рідних і близьких,

– зазначила Світлана Фус.

Омлет підійде для сніданку всім членам сім'ї / Фото Pixabay

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Начинка для омлету

Світлана Фус назвала 5 варіантів для приготування омлету:

Яйця, сир моцарелла, помідори, базилік. Яйця, сир фета, авокадо, шпинат. Яйця, печериці, солодкий перець, цибулю. Яйця, цвітна капуста, зелений горошок, солодкий перець. Яйця, лосось, маслини, часник.

До кожного з варіантів можна додати спеції на свій розсуд і оливкову олію.

Текст публікації Світлани Фус:

Якщо ви любите яєчню, зробіть своє меню корисним, ніжним на смак, ароматним омлетом.⁣⁣ Омлет – відмінна пропозиція для швидкої та легкої у приготуванні страви.

Зробити омлет можна різними способами: на сковороді або паровій бані, запікати у духовці або ж, наприклад, у мультиварці.

Різноманітність додають начинки. Можна додати овочі, свіжу зелень, молочні, рибні та м'ясні продукти.

Існує багато різних варіантів його приготування і кожен знайде щось для себе! Омлет добре підходить для сніданку. Ця страва ситна і зарядить енергією на цілий день. Тому не обмежуйте себе тільки "класичною" яєчнею.

Включайте омлет у свій раціон, експериментуйте та радуйте своїх рідних і близьких.