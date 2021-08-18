Омлет на сніданок: дієтологиня назвала 5 смачних варіантів
Джерело:інстаграм Світлани Фус
Омлет – корисний і смачний варіант для сніданку. Його особливістю є можливість поєднання з різними продуктами.
Це дозволяє мати різноманітний раціон. 5 різних способів подачі омлету назвала дієтологиня Світлана Фус.
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Способи приготування омлету
Омлет – легка страва, на яку ви не витратите багато часу. Приготувати її можна різними способами: на паровій бані, запекти у духовці або мультиварці чи посмажити на сковороді.Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!
Урізноманітнити страву дозволять начинки. Це може бути свіжа зелень, овочі, молочні, рибні та м'ясні продукти.
Омлет добре підходить для сніданку. Ця страва ситна і зарядить енергією на цілий день. Тому не обмежуйте себе тільки "класичною" яєчнею. Включайте омлет у свій раціон, експериментуйте та радуйте своїх рідних і близьких,
– зазначила Світлана Фус.
Омлет підійде для сніданку всім членам сім'ї / Фото Pixabay
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Начинка для омлету
Світлана Фус назвала 5 варіантів для приготування омлету:
- Яйця, сир моцарелла, помідори, базилік.
- Яйця, сир фета, авокадо, шпинат.
- Яйця, печериці, солодкий перець, цибулю.
- Яйця, цвітна капуста, зелений горошок, солодкий перець.
- Яйця, лосось, маслини, часник.
Текст публікації Світлани Фус:
Якщо ви любите яєчню, зробіть своє меню корисним, ніжним на смак, ароматним омлетом. Омлет – відмінна пропозиція для швидкої та легкої у приготуванні страви.
Зробити омлет можна різними способами: на сковороді або паровій бані, запікати у духовці або ж, наприклад, у мультиварці.
Різноманітність додають начинки. Можна додати овочі, свіжу зелень, молочні, рибні та м'ясні продукти.
Існує багато різних варіантів його приготування і кожен знайде щось для себе! Омлет добре підходить для сніданку. Ця страва ситна і зарядить енергією на цілий день. Тому не обмежуйте себе тільки "класичною" яєчнею.
Включайте омлет у свій раціон, експериментуйте та радуйте своїх рідних і близьких.