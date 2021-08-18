Это позволяет иметь разнообразный рацион. 5 различных способов подачи омлета назвала диетолог Светлана Фус.

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Способы приготовления омлета

Омлет – легкое блюдо, на которое вы не потратите много времени. Приготовить его можно разными способами: на паровой бане, запечь в духовке или мультиварке или пожарить на сковороде.

Разнообразить блюдо позволят начинки. Это может быть свежая зелень, овощи, молочные, рыбные и мясные продукты.

Омлет хорошо подходит для завтрака. Это блюдо сытное и зарядит энергией на целый день. Поэтому не ограничивайте себя только "классической" яичницей. Включайте омлет в свой рацион, экспериментируйте и радуйте своих родных и близких,
– отметила Светлана Фус.

Омлет подойдет для завтрака всем членам семьи / Фото Pixabay

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Начинка для омлета

Светлана Фус назвала 5 вариантов для приготовления омлета:

  1. Яйца, сыр моцарелла, помидоры, базилик.
  2. Яйца, сыр фета, авокадо, шпинат.
  3. Яйца, шампиньоны, сладкий перец, лук.
  4. Яйца, цветная капуста, зеленый горошек, сладкий перец.
  5. Яйца, лосось, маслины, чеснок.

Текст публикации Светланы Фус:

Если вы любите яичницу, разнообразьте свое меню полезным, нежным на вкус, ароматным омлетом.⁣⁣ Омлет – отличное предложение для быстрого и легкого в ​​приготовлении блюда.

Сделать омлет можно разными способами: на сковороде или паровой бане, запекать в духовке или же, например, в мультиварке.

Разнообразие добавляют начинки.⁣⁣ Можно добавить овощи, свежую зелень, молочные, рыбные и мясные продукты.

Существует много различных вариантов его приготовления и каждый найдет что-то для себя! Омлет хорошо подходит для завтрака. Это блюдо сытное и зарядит энергией на целый день. Поэтому не ограничивайте себя только "классической" яичницей.

Включайте омлет в свой рацион, экспериментируйте и радуйте своих родных и близких.