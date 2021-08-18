Это позволяет иметь разнообразный рацион. 5 различных способов подачи омлета назвала диетолог Светлана Фус.

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Способы приготовления омлета

Омлет – легкое блюдо, на которое вы не потратите много времени. Приготовить его можно разными способами: на паровой бане, запечь в духовке или мультиварке или пожарить на сковороде.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"!

Разнообразить блюдо позволят начинки. Это может быть свежая зелень, овощи, молочные, рыбные и мясные продукты.

Омлет хорошо подходит для завтрака. Это блюдо сытное и зарядит энергией на целый день. Поэтому не ограничивайте себя только "классической" яичницей. Включайте омлет в свой рацион, экспериментируйте и радуйте своих родных и близких,

– отметила Светлана Фус.

Омлет подойдет для завтрака всем членам семьи / Фото Pixabay

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Начинка для омлета

Светлана Фус назвала 5 вариантов для приготовления омлета:

Яйца, сыр моцарелла, помидоры, базилик. Яйца, сыр фета, авокадо, шпинат. Яйца, шампиньоны, сладкий перец, лук. Яйца, цветная капуста, зеленый горошек, сладкий перец. Яйца, лосось, маслины, чеснок.

К каждому из вариантов можно добавить специи на свое усмотрение и оливковое масло.

Текст публикации Светланы Фус:

Если вы любите яичницу, разнообразьте свое меню полезным, нежным на вкус, ароматным омлетом.⁣⁣ Омлет – отличное предложение для быстрого и легкого в ​​приготовлении блюда.

Сделать омлет можно разными способами: на сковороде или паровой бане, запекать в духовке или же, например, в мультиварке.

Разнообразие добавляют начинки.⁣⁣ Можно добавить овощи, свежую зелень, молочные, рыбные и мясные продукты.

Существует много различных вариантов его приготовления и каждый найдет что-то для себя! Омлет хорошо подходит для завтрака. Это блюдо сытное и зарядит энергией на целый день. Поэтому не ограничивайте себя только "классической" яичницей.

Включайте омлет в свой рацион, экспериментируйте и радуйте своих родных и близких.