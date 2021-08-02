Обвислі та в'ялі сідниці: названо причини поширеної проблеми

2 серпня 2021 , 17:08
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Джерело:

інстаграм Катерини Медушкіної

У багатьох жінок є претензії до своєї зовнішності. Часто йдеться саме про сідниці.

Вони можуть бути плоскими, в'ялими чи обвислими, не дивлячись на вагу дівчини. Чому виникає така проблема – розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Як зрозуміти свою проблему

  • Плоскі сідниці – помітний недолік м'язової маси, тіло виглядає сплощеним і без об'єму.
  • В'ялі сідниці – "п'ята" точка виглядає обвислою. Під сідницями помітні глибокі складки. Найчастіше – з целюлітом і низьким м'язовим тонусом.
Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!
  • Желеподібні сідниці – шкіра м'яка, багато целюліту і практично немає тонусу м'язів і шкіри.
  • Форма, яка "попливла" – впали боковинки, грушоподібна, не підтягнута та без помітного вигину від талії до сідниць.

Красиве тіло вимагає зусиль / Фото Pixabay

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Чому сідниці так виглядають

За словами Катерини Медушкіної, є кілька варіантів:

  • Ви ектоморф – худа від природи дівчина, яка не набирає вагу незалежно від харчування.
  • Ви не любите силові тренування, при цьому спалюєте жир за допомогою кардіо.
  • Ви сильно схудли, прибрали зайвий жир, але не зберегли м'язи. Це призвело до втрати округлості сідницями. ⠀
  • У вас є зайва вага, а спосіб життя малорухомий або сидячий.

У всіх цих випадках, щоб отримати апетитні сідниці, просто багато їсти - не варіант. Ви наберете зайву жирову масу, розпливетеся, але круглих сідниць так і не отримаєте,
– зазначила Катерина Медушкіна.

 

Автор: Наталя Бережна