Они могут быть плоскими, дряблыми или обвисшими, несмотря на вес девушки. Почему возникает такая проблема – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Как понять свою проблему
- Плоские ягодицы – заметен недостаток мышечной массы, тело выглядит уплощенным и без объема.
- Дряблые ягодицы – "пятая" точка выглядит обвисшей. Под ягодицами заметны глубокие складки. Чаще всего – с целлюлитом и низким мышечным тонусом.
- Желеобразные ягодицы – кожа мягкая, много целлюлита и практические нет тонуса мышц и кожи.
- "Поплывшая" форма – впавшие боковинки, грушеобразная, не подтянутая, без заметного изгиба от талии к ягодицам.
Красивое тело требует усилий / Фото Pixabay
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Почему ягодицы так выглядят
По словам Екатерины Медушкиной, есть несколько вариантов:
- Вы эктоморф – худая от природы девушка, которая не набирает вес независимо от питания.
- Вы не любите силовые тренировки, при этом сжигаете жир с помощью кардио.
- Вы сильно похудели, убрали лишний жир, но не сохранили мышцы. Это привело к потере округлости ягодицами.⠀
- У вас есть лишний вес, а образ жизни малоподвижный или сидячий.
Во всех этих случаях, чтобы получить аппетитные ягодицы, просто много есть – не вариант. Вы наберете лишнюю жировую массу, расплыветесь, но круглых ягодиц так и не получите,
– отметила Екатерина Медушкина.