Нутовий омлет: рецепт оригінального варіанту веганського сніданку

18 жовтня 2021 , 16:52
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Джерело:

інстаграм Анни Біоторіум

Ми продовжуємо ділитися з вами ідеями оригінальних рецептів. Цього разу вирішили розповісти, як приготувати незвичайний нутовий омлет, яким точно вдасться підкорити рідних. Тож гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!

Апетитний веганський омлет з нутового борошна – традиційна страва індійської кухні, яка відмінно підійде як на сніданок, так й на вечерю. Крім цього, такий омлет дуже універсальний – у нього можна додати будь-які спеції і зелень, а також наповнити різними овочами. Рецептом поділилася нутриціологиня Анна Біоторіум.

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Нутовий омлет з авокадовим мусом

Інгредієнти:

  • 1 стакан нутового борошна;
  • 3 столові ложки лляного борошна;
  • пучок кінзи (або шпинату, або іншої зелені);
  • оливки – 5 штук;
  • 1 чайна ложка кумину;
  • 0,5 чайної ложки куркуми;
  • сіль, перець – на ваш смак;
  • 1 столова ложка олії авокадо.

Інгредієнти для авокадового мусу

  • 1 авокадо;
  • 1 лайм;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 1 зубчик часнику;
  • сіль і перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Усі сухі інгредієнти висипте у миску і добре перемішайте. Тоді додайте приблизно 1/3 склянки води і знову добре перемішайте.
  2. Дрібно наріжте зелень і оливки, додайте в суміш і перемішайте.
  3. Розігрійте олію на сковороді та вилийте у неї порцію омлету. Накрийте кришкою і смажте, поки омлет не почне тверднути зверху.
  4. Потім переверніть омлет на іншу сторону, підрум'яньте його з обох сторін. Переконайтеся, що омлет пропікся.
  5. Тим часом приготуйте мус з авокадо. Усі інгредієнти висипте у блендер та перемішайте до однорідної маси.

Смачного!

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Омлет з нутового борошна / Фото instagram

Текст публікації Анни Біоторіум:

З невеликою перевагою в опитуванні переміг омлет. Але дам я вам рецепт незвичайного омлету, зберігайте рецепт, готуйте, пробуйте, діліться враженнями в коментарях.

Нутовий омлет

Інгредієнти:

1 ст нутового борошна
3 ст л лляного борошна
пучок кінзи (або шпинату, або ін. зелені)
5 шт оливки
1 ч л кумину
½ ч л куркуми
сіль, перець на смак
1 ст л масло авокадо / ДХІ

Приготування:

Всі сухі інгредієнти насипте в миску і добре перемішайте.
Додайте приблизно 1/3 склянки води і знову добре перемішайте.
Дрібно наріжте зелень і оливки, додайте в суміш і перемішайте.
Нагрійте сковороду на середньому вогні, додайте олію.
Залийте в неї порцію нашого омлету. Накрийте кришкою і смажте, поки омлет не почне тверднути зверху.
Потім переверніть омлет на іншу сторону, підрум'яньте його з обох сторін. Переконайтеся, що омлет пропікся весь.

Подавати з мусом з авокадо.

Інгредієнти:

1 авокадо
1 лайм
1 ст л оливкової олії
1 зубчик часнику
сіль і перець на смак

Приготування:

Очищений авокадо покласти в блендер. Додати рубаний зубчик часнику, видавити сік лайма, влити ложку оливкової олії, трохи посолити поперчити. Переблендеруйте мус до однорідної консистенції.

Смачного!

Автор: Назарій Сорока