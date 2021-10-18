Аппетитный веганский омлет с нутовой муки – традиционное блюдо индийской кухни, которое отлично подойдет как на завтрак, так и на ужин. Кроме этого, такой омлет очень универсален – в него можно добавить любые специи и зелень, а также наполнить различными овощами. Рецептом поделилась нутрициолог Анна Биоториум.
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Нутовый омлет с авокадовым муссом
Ингредиенты:
- 1 стакан нутовой муки;
- 3 столовые ложки льняной муки;
- пучок кинзы (или шпинат, или другой зелени);
- оливки – 5 штук;
- 1 чайная ложка кумина;
- 0,5 чайной ложки куркумы;
- соль, перец – по вашему вкусу;
- 1 столовая ложка масла авокадо.
Ингредиенты для авокадового мусса
- 1 авокадо;
- 1 лайм;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 зубчик чеснока;
- соль и перец – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Все сухие ингредиенты высыпьте в миску и хорошо перемешайте. Тогда добавьте примерно 1/3 стакана воды и снова хорошо перемешайте.
- Мелко нарежьте зелень и оливки, добавьте в смесь и перемешайте.
- Разогрейте масло на сковороде и вылейте в нее порцию омлета. Накройте крышкой и жарьте, пока омлет не станет затвердевать сверху.
- Затем переверните омлет на другую сторону, подрумяньте его с обеих сторон. Убедитесь, что омлет пропёкся.
- Тем временем приготовьте мусс из авокадо. Все ингредиенты высыпьте в блендер и перемешайте до однородной массы.
Приятного аппетита!
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Омлет с нутовой муки / Фото instagram
Текст публикации Анны Биоториум:
С небольшим преимуществом в опросе победил омлет. Но дам вам рецепт необычного омлета, сохраняйте рецепт, готовьте, пробуйте, делитесь впечатлениями в комментариях.
Нутовый омлет
Ингредиенты:
1 ст нутовой муки
3 ст л льняной муки
пучок кинзы (или шпината, или др. зеленые)
5 шт оливки
1 ч л кумина
½ ч л куркумы
соль, перец по вкусу
1 ст л масло авокадо / ГХИ
Приготовление:
Все сухие ингредиенты насыпьте в миску и хорошо перемешайте.
Добавьте примерно 1/3 стакана воды и снова хорошо перемешайте.
Мелко нарежьте зелень и оливки, добавьте в смесь и перемешайте.
Нагрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло.
Залейте в нее порцию нашего омлета. Накройте крышкой и жарьте, пока омлет не станет затвердевать сверху.
Затем переверните омлет на другую сторону, подрумяньте его с обеих сторон. Убедитесь, что омлет пропёкся.
Подавать с муссом из авокадо.
Ингредиенты:
1 авокадо
1 лайм
1 ст л оливкового масла
1 зубчик чеснока
соль и перец по вкусу
Приготовление:
Очищенный авокадо положить в блендер. Добавить рубленые зубчик чеснока, выдавить сок лайма, влить ложку оливкового масла, немного посолить поперчить. Переблендерируйте мусс к однородной консистенции.
Приятного аппетита!