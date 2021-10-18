Аппетитный веганский омлет с нутовой муки – традиционное блюдо индийской кухни, которое отлично подойдет как на завтрак, так и на ужин. Кроме этого, такой омлет очень универсален – в него можно добавить любые специи и зелень, а также наполнить различными овощами. Рецептом поделилась нутрициолог Анна Биоториум.

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Нутовый омлет с авокадовым муссом

Ингредиенты:

1 стакан нутовой муки;

3 столовые ложки льняной муки;

пучок кинзы (или шпинат, или другой зелени);

оливки – 5 штук;

1 чайная ложка кумина;

0,5 чайной ложки куркумы;

соль, перец – по вашему вкусу;

– 1 столовая ложка масла авокадо.

Ингредиенты для авокадового мусса

1 авокадо;

1 лайм;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 зубчик чеснока;

соль и перец – на ваш вкус.

Способ приготовления:

Все сухие ингредиенты высыпьте в миску и хорошо перемешайте. Тогда добавьте примерно 1/3 стакана воды и снова хорошо перемешайте. Мелко нарежьте зелень и оливки, добавьте в смесь и перемешайте. Разогрейте масло на сковороде и вылейте в нее порцию омлета. Накройте крышкой и жарьте, пока омлет не станет затвердевать сверху. Затем переверните омлет на другую сторону, подрумяньте его с обеих сторон. Убедитесь, что омлет пропёкся. Тем временем приготовьте мусс из авокадо. Все ингредиенты высыпьте в блендер и перемешайте до однородной массы.

Приятного аппетита!

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Омлет с нутовой муки / Фото instagram

Текст публикации Анны Биоториум:

С небольшим преимуществом в опросе победил омлет. Но дам вам рецепт необычного омлета, сохраняйте рецепт, готовьте, пробуйте, делитесь впечатлениями в комментариях.

Нутовый омлет

Ингредиенты:

1 ст нутовой муки

3 ст л льняной муки

пучок кинзы (или шпината, или др. зеленые)

5 шт оливки

1 ч л кумина

½ ч л куркумы

соль, перец по вкусу

1 ст л масло авокадо / ГХИ

Приготовление:

Все сухие ингредиенты насыпьте в миску и хорошо перемешайте.

Добавьте примерно 1/3 стакана воды и снова хорошо перемешайте.

Мелко нарежьте зелень и оливки, добавьте в смесь и перемешайте.

Нагрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло.

Залейте в нее порцию нашего омлета. Накройте крышкой и жарьте, пока омлет не станет затвердевать сверху.

Затем переверните омлет на другую сторону, подрумяньте его с обеих сторон. Убедитесь, что омлет пропёкся.

Подавать с муссом из авокадо.

Ингредиенты:

1 авокадо

1 лайм

1 ст л оливкового масла

1 зубчик чеснока

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Очищенный авокадо положить в блендер. Добавить рубленые зубчик чеснока, выдавить сок лайма, влить ложку оливкового масла, немного посолить поперчить. Переблендерируйте мусс к однородной консистенции.

Приятного аппетита!