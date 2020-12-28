Если вы любите делать игрушки своими руками, часто мастерите вещи в стиле хенд-мейд, у вас есть много свободного времени – украсьте дом изделиями из шишек. Это получится оригинальный новогодний декор, который сделает ваш дом особенным.

Идеи 24 подготовили для вас 10 уникальных способов сделать гирлянды, венок или другие рождественские элементы из шишек. Читайте также: Как бюджетно украсить дом на Новый год 2021: 15 идей декора из камней 1. Букеты из шишек Фото roomester 2. Рождественские веночки с оригинальным декором Фото skrynya 3. Гирлянда из шишек Фото pinterest 4. Елочные украшения Фото modernplace 5. Оригинальные подсвечники Фото handmade39 6. Декоративные ленты из мешковины и шишек Фото pinterest 7. Оригинальные статуэтки Фото pinterest Интересно: 10 идей красивой подачи приборов к новогоднему столу – фото 8. Шишки для декора люстры Фото pinterest 9. Настенные декоративные элементы Фото pinterest 10. Классная альтернатива рождественскому венку Фото pinterest