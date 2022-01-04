Ніжний мус з авокадо + червона риба: оригінальні бутерброди для святкового столу
Джерело:інстаграм Олени Фаградян
Варіацій бутербродів існує безліч, але такі доволі рідко зустрічаються на українських застіллях. Тож зберігайте рецепт та здивуйте своїх гостей.
Крім традиційних салатів та головних страв, для прийому гостей часто готують й бутерброди. Такою закускою можна вигідно урізноманітнити святковий стіл. Особливо, якщо підібрати незвичайне поєднання продуктів.
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Одним з таких варіантів поділилася нутриціологиня Олена Фаградян.
Рибні бутерброди з авокадо та песто
Інгредієнти на 4 порції (збільшуйте кількість інгредієнтів за потреби):
- 1 авокадо;
- 50 грамів яблука;
- 15 грамів соусу песто;
- 3 столові ложки оливкової олії;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- слабосолена сьомга або лосось;
- сіль, перець – на ваш смак;
- зелень.
Спосіб приготування:
- М'яку частину авокадо та почищене яблуко покладіть у блендер, туди додайте також песто, лимонний сік та олію. Приправте до смаку та збийте до однорідної консистенції. Намазка готова.
- Намажте скибочки хліба мусом з авокадо та песто, зверху покладіть 2 шматочки червоної риби і посипте усе зеленню. Можна використати і кріп, і зелену цибулю.
Смачного!
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Бутерброди на святковий стіл / Фото kulinarnayamozaika
Текст публікації Олени Фаградян:
Ніжний мус з авокадо з соусом песто
1 авокадо
50 гр яблука
15 гр соусу песто
3 ст л оливкової олії
1 ст л лимонного соку
сіль, перець на смак
М'якуш авокадо і очищене яблуко покласти в чашу блендера, додати песто, лимонний сік та масло. Поперчити, посолити до смаку.
Збити до однорідної консистенції.
Я подавала на грінки з чіабати зі слабосоленою сьомгою, посипати зеленою цибулею.
Просто нереально легкий сніданок на додаток до улюбленої чашки ранкової кави.