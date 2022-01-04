Крім традиційних салатів та головних страв, для прийому гостей часто готують й бутерброди. Такою закускою можна вигідно урізноманітнити святковий стіл. Особливо, якщо підібрати незвичайне поєднання продуктів.

І ще "Гаррі Поттер 20 років потому…": де дивитися довгоочікувану прем'єру в Україні

Одним з таких варіантів поділилася нутриціологиня Олена Фаградян.

Рибні бутерброди з авокадо та песто

Інгредієнти на 4 порції (збільшуйте кількість інгредієнтів за потреби):

1 авокадо;

50 грамів яблука;

15 грамів соусу песто;

3 столові ложки оливкової олії;

1 столова ложка лимонного соку;

слабосолена сьомга або лосось;

сіль, перець – на ваш смак;

зелень.

Спосіб приготування:

М'яку частину авокадо та почищене яблуко покладіть у блендер, туди додайте також песто, лимонний сік та олію. Приправте до смаку та збийте до однорідної консистенції. Намазка готова. Намажте скибочки хліба мусом з авокадо та песто, зверху покладіть 2 шматочки червоної риби і посипте усе зеленню. Можна використати і кріп, і зелену цибулю.

Порада: смачніше буде, якщо замість звичного хліба взяти грінки.

Смачного!

Читайте також Гарно і вишукано: цікаві способи скласти серветки на новорічний стіл



Бутерброди на святковий стіл / Фото kulinarnayamozaika

Якщо ви кіноман, який цінує якісну картинку, тоді вам на OLL.TV. Тут кожен знайде, що переглянути. У каталозі OLL.TV понад 15 000 фільмів і серіалів у бездоганній якості, українські та закордонні телеканали, прямі трансляції спортивних подій та багато іншого!

Текст публікації Олени Фаградян:

Ніжний мус з авокадо з соусом песто

1 авокадо

50 гр яблука

15 гр соусу песто

3 ст л оливкової олії

1 ст л лимонного соку

сіль, перець на смак

М'якуш авокадо і очищене яблуко покласти в чашу блендера, додати песто, лимонний сік та масло. Поперчити, посолити до смаку.

Збити до однорідної консистенції.

Я подавала на грінки з чіабати зі слабосоленою сьомгою, посипати зеленою цибулею.

Просто нереально легкий сніданок на додаток до улюбленої чашки ранкової кави.