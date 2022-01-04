Крім традиційних салатів та головних страв, для прийому гостей часто готують й бутерброди. Такою закускою можна вигідно урізноманітнити святковий стіл. Особливо, якщо підібрати незвичайне поєднання продуктів.

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Одним з таких варіантів поділилася нутриціологиня Олена Фаградян.

Рибні бутерброди з авокадо та песто

Інгредієнти на 4 порції (збільшуйте кількість інгредієнтів за потреби):

  • 1 авокадо;
  • 50 грамів яблука;
  • 15 грамів соусу песто;
  • 3 столові ложки оливкової олії;
  • 1 столова ложка лимонного соку;
  • слабосолена сьомга або лосось;
  • сіль, перець – на ваш смак;
  • зелень.

Спосіб приготування:

  1. М'яку частину авокадо та почищене яблуко покладіть у блендер, туди додайте також песто, лимонний сік та олію. Приправте до смаку та збийте до однорідної консистенції. Намазка готова.
  2. Намажте скибочки хліба мусом з авокадо та песто, зверху покладіть 2 шматочки червоної риби і посипте усе зеленню. Можна використати і кріп, і зелену цибулю.

Смачного!

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Бутерброди на святковий стіл
Бутерброди на святковий стіл / Фото kulinarnayamozaika

Текст публікації Олени Фаградян:

Ніжний мус з авокадо з соусом песто

1 авокадо
50 гр яблука
15 гр соусу песто
3 ст л оливкової олії
1 ст л лимонного соку
сіль, перець на смак

М'якуш авокадо і очищене яблуко покласти в чашу блендера, додати песто, лимонний сік та масло. Поперчити, посолити до смаку.
Збити до однорідної консистенції.
Я подавала на грінки з чіабати зі слабосоленою сьомгою, посипати зеленою цибулею.
Просто нереально легкий сніданок на додаток до улюбленої чашки ранкової кави.