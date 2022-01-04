Крім традиційних салатів та головних страв, для прийому гостей часто готують й бутерброди. Такою закускою можна вигідно урізноманітнити святковий стіл. Особливо, якщо підібрати незвичайне поєднання продуктів.
І ще "Гаррі Поттер 20 років потому…": де дивитися довгоочікувану прем'єру в Україні
Одним з таких варіантів поділилася нутриціологиня Олена Фаградян.
Рибні бутерброди з авокадо та песто
Інгредієнти на 4 порції (збільшуйте кількість інгредієнтів за потреби):
- 1 авокадо;
- 50 грамів яблука;
- 15 грамів соусу песто;
- 3 столові ложки оливкової олії;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- слабосолена сьомга або лосось;
- сіль, перець – на ваш смак;
- зелень.
Спосіб приготування:
- М'яку частину авокадо та почищене яблуко покладіть у блендер, туди додайте також песто, лимонний сік та олію. Приправте до смаку та збийте до однорідної консистенції. Намазка готова.
- Намажте скибочки хліба мусом з авокадо та песто, зверху покладіть 2 шматочки червоної риби і посипте усе зеленню. Можна використати і кріп, і зелену цибулю.
Смачного!
Читайте також Гарно і вишукано: цікаві способи скласти серветки на новорічний стіл
Бутерброди на святковий стіл / Фото kulinarnayamozaika
Текст публікації Олени Фаградян:
Ніжний мус з авокадо з соусом песто
1 авокадо
50 гр яблука
15 гр соусу песто
3 ст л оливкової олії
1 ст л лимонного соку
сіль, перець на смак
М'якуш авокадо і очищене яблуко покласти в чашу блендера, додати песто, лимонний сік та масло. Поперчити, посолити до смаку.
Збити до однорідної консистенції.
Я подавала на грінки з чіабати зі слабосоленою сьомгою, посипати зеленою цибулею.
Просто нереально легкий сніданок на додаток до улюбленої чашки ранкової кави.