Складно повірити, що минуло 20 років відтоді, як на великі екрани вийшов перший фільм про Гаррі Поттера. Тоді весь світ познайомився із маленьким чарівником, якому вдалось вижити після нападу темного чаклуна. Упродовж наступних частин кінофраншизи глядачі із захватом спостерігали за пригодами магів і маґлів.
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Навіть після виходу фінальної частини шанувальники "поттеріани" палко сподівалися на продовження улюбленої історії. Одразу зазначимо, що спецепізод не покаже нові пригоди Гаррі Поттера та його друзів. Проте він сповна занурить в улюблений кіновсесвіт, тож ностальгія гарантована! Українці побачать спецвипуск легендарної франшизи одночасно з усім світом. Погодьтеся, що чарівніший подарунок на Новий рік годі й придумати!
Де дивитися "Гаррі Поттер 20 років потому…" в Україні
Спецепізод, який присвячений ювілею саги, вийде в Україні 1 січня 2022 року. Подивитися прем'єру легально можна буде в Амедіатеці на OLL.TV.
"Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу": трейлер
Окрім цього, на сервісі з'являться і всі частини "Гаррі Поттера", перегляд яких є невід'ємним атрибутом новорічно-різдвяних свят:
- Гаррі Поттер і філософський камінь.
- Гаррі Поттер і таємна кімната.
- Гаррі Поттер і в'язень Азкабану.
- Гаррі Поттер і Келих вогню.
- Гаррі Поттер і Орден Фенікса.
- Гаррі Поттер і напівкровний Принц.
- Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: 1, 2.
Що буде в спецепізоді легендарної франшизи
Кадр з фільму / Фото HBO Max
Глядачі побачать довгоочікуване возз'єднання головних персонажів "поттеріани", а також почують захопливі історії від творців фільмів.
І це ще не все! У фільмі покажуть інтерв'ю, які раніше ніде не публікувалися. У них актори пригадають найяскравіші моменти зі зйомок. Глядачі також дізнаються, як все починалося для улюблених акторів та чи впливає на їхнє життя франшиза досі.
"Ми сім'я. І завжди будемо частиною життя один одного", – переконаний Руперт Грінт.
Актори про возз'єднання на знімальному майданчику
Новий епізод "Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу" збере разом улюблених акторів усіх восьми фільмів.
Головні герої стрічки чекали возз'єднання на екранах не менше, ніж їхні фанати. Адже Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Вотсон буквально разом виросли, працювали пліч-о-пліч упродовж 10 років. І ось вперше за довгі роки вони знову опиняться у стінах рідної магічної школи.
Ніби ми й не розлучалися! – наголосила Емма Вотсон, зустрівшись із хлопцями на зйомках нового проєкту. – І водночас минула вічність.
Теплі спогади акторів / Фото HBO Max
"Мене лякала думка, що найважливіше в нашому житті вже позаду, – зізнався Деніел Редкліфф. – Але я був такий радий побачити всіх знову, що зрозумів – я помилявся!"
За словами Тома Ашейма, президента кіностудії Warner Bros, "Гаррі Поттер 20 років потому…" – це данина пошани всім, кого торкнулася кінофраншиза: від знімальної групи до відданих шанувальників, які продовжують підтримувати дух чарівного світу.