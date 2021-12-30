Складно повірити, що минуло 20 років відтоді, як на великі екрани вийшов перший фільм про Гаррі Поттера. Тоді весь світ познайомився із маленьким чарівником, якому вдалось вижити після нападу темного чаклуна. Упродовж наступних частин кінофраншизи глядачі із захватом спостерігали за пригодами магів і маґлів.

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Навіть після виходу фінальної частини шанувальники "поттеріани" палко сподівалися на продовження улюбленої історії. Одразу зазначимо, що спецепізод не покаже нові пригоди Гаррі Поттера та його друзів. Проте він сповна занурить в улюблений кіновсесвіт, тож ностальгія гарантована! Українці побачать спецвипуск легендарної франшизи одночасно з усім світом. Погодьтеся, що чарівніший подарунок на Новий рік годі й придумати!

Де дивитися "Гаррі Поттер 20 років потому…" в Україні

Спецепізод, який присвячений ювілею саги, вийде в Україні 1 січня 2022 року. Подивитися прем'єру легально можна буде в Амедіатеці на OLL.TV.

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Окрім цього, на сервісі з'являться і всі частини "Гаррі Поттера", перегляд яких є невід'ємним атрибутом новорічно-різдвяних свят:

Гаррі Поттер і філософський камінь.

Гаррі Поттер і таємна кімната.

Гаррі Поттер і в'язень Азкабану.

Гаррі Поттер і Келих вогню.

Гаррі Поттер і Орден Фенікса.

Гаррі Поттер і напівкровний Принц.

Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: 1, 2.

Що буде в спецепізоді легендарної франшизи