Кроме традиционных салатов и главных блюд, для приема гостей часто готовят и бутерброды. Такой закуской можно выгодно разнообразить праздничный стол. Особенно если подобрать необычное сочетание продуктов.
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Одним из таких вариантов поделилась нутрициолог Елена Фаградян.
Рыбные бутерброды с авокадо и песто
Ингредиенты на 4 порции (увеличивайте количество ингредиентов при необходимости):
- 1 авокадо;
- 50 граммов яблока;
- 15 граммов соуса песто;
- 3 столовых ложки оливкового масла;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- слабосоленая семга или лосось;
- соль, перец – по вашему вкусу;
- зелень.
Способ приготовления:
- Мягкую часть авокадо и очищенное яблоко положите в блендер, добавьте также песто, лимонный сок и масло. Приправьте по вкусу и взбейте до однородной консистенции. Намазка готова.
- Намажьте ломтики хлеба муссом из авокадо и песто, сверху положите 2 кусочка красной рыбы и посыпьте зеленью. Можно использовать и укроп, и зеленый лук.
Приятного аппетита!
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Бутерброды на праздничный стол / Фото kulinarnayamozaika
Текст публикации Елены Фаградян:
Нежный мусс из авокадо с соусом песто
1 авокадо
50 гр яблока
15 гр соуса песто
3 ст. л оливкового масла
1 ст. л лимонного сока
соль, перец по вкусу
Мякоть авокадо и очищенное яблоко положить в чашу блендера, добавить песто, лимонный сок и масло. Поперчить, посолить по вкусу.
Сбить до однородной консистенции.
Я подавала на гренки с чиабатты со слабосоленой семгой, посыпать зеленым луком.
Просто нереально легкий завтрак в дополнение к любимой чашке утреннего кофе.