Зустріч Нового року в кожній сім'ї є особливим. Жінки завчасно думають про гарне оформлення столу. Якщо у вас досі немає ідей або ви хочете спробувати щось нове – ми підкажемо.

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Ялинка

Щоб приготувати цю суперпросту і гарну ялинку вам знадобиться ідеально квадратна тканинна серветка. Бажано обирати зеленого кольору, але це вже на ваш смак.

Також візьміть гарну прикрасу на вершечок ялинки та шпильку, щоб її закріпити. Виконуйте все так, як демонструють на відео і ви неодмінно зробите чудову прикрасу для свого столу.

Як скласти ялинку із серветок для столу: дивіться відео

Серветки з хвойними елементами

Одним із найкращих способів оформлення серветок на стіл залишається композиція з хвойними гілочками. Важливо, що тут не потрібно багато старань. Знадобиться лише ваша фантазія та імпровізація.

Для композиції можна також використовувати прикраси на ваш смак. Можна ялинкові, а можна і їстівні.



Ідеї сервірування столу / Фото Unsplash

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