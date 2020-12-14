Сладости – это универсальный подарок и для детей, и для взрослых. Красиво упакованные сладкие наборы могут стать идеальным подарком на День святого Николая, Новый Год, Рождество.

Идеи 24 подготовили для вас подборку оригинальных идей упаковки сладостей для подарка. 1. Кактус из конфет Как создать такой набор своими руками: Читайте также: Как подарить печенье: идеи оригинальной упаковки съедобного подарка 2. Сладкие наборы в виде мультяшных персонажей Фото komudarim 3. Карусель с необычным декором и конфетами Фото pinterest 4. Конфеты в виде фруктов (ананас, яблоко, вишня, клубника и т.д.) Фото gepur 5. Елка, снеговик, олень или иной атрибут праздника из любимых сладких вкусностей Фото pinterest 6. Сани Санта Клауса (по желанию кроме сладостей можно добавить денежный подарок) Фото pinterest 7. Воздушный или наземный транспорт из конфет (особенно классно в подарок для мальчиков) Фото pinterest 8. Различные башни или статуэтки Фото liveinternet 9. Универсальный подарок для любителей роботов и сладостей Фото pinterest 10. Сладкий подарок для тех, кто обожает шить Фото pinterest Интересно: Полезные подарки на рождественские праздники: 15 наборов с витамином C – фото 11. Классный сюрприз для спортсменов: 12. Как вам такая гитара? Фото domohozyajka 13. Это великолепно! Фото pinterest 14. Елочные украшения из конфет Фото pinterest 15. Подарочные боксы с различным сладким наполнением Фото lp127113