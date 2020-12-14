Необычные способы подарить сладости: 15 оригинальных идей с фотопримерами
Сладости – это универсальный подарок и для детей, и для взрослых. Красиво упакованные сладкие наборы могут стать идеальным подарком на День святого Николая, Новый Год, Рождество.
Идеи 24 подготовили для вас подборку оригинальных идей упаковки сладостей для подарка.
1. Кактус из конфет
Как создать такой набор своими руками:
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2. Сладкие наборы в виде мультяшных персонажей
Фото komudarim
3. Карусель с необычным декором и конфетами
Фото pinterest
4. Конфеты в виде фруктов (ананас, яблоко, вишня, клубника и т.д.)
Фото gepur
5. Елка, снеговик, олень или иной атрибут праздника из любимых сладких вкусностей
Фото pinterest
6. Сани Санта Клауса (по желанию кроме сладостей можно добавить денежный подарок)
Фото pinterest
7. Воздушный или наземный транспорт из конфет (особенно классно в подарок для мальчиков)
Фото pinterest
8. Различные башни или статуэтки
Фото liveinternet
9. Универсальный подарок для любителей роботов и сладостей
Фото pinterest
10. Сладкий подарок для тех, кто обожает шить
Фото pinterest
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11. Классный сюрприз для спортсменов:
12. Как вам такая гитара?
Фото domohozyajka
13. Это великолепно!
Фото pinterest
14. Елочные украшения из конфет
Фото pinterest
15. Подарочные боксы с различным сладким наполнением
Фото lp127113
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