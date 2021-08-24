Незвичайний детокс-салат з руколи та лохини: корисний рецепт для справжніх гурманів
Джерело:інстаграм biotorium
Затяті гурмани впевнені, що рукола – це та вишукана пряність, яка надає різним стравам, м'ясу та рибі унікальний аромат та смак. Але у нас є ідея, як цю зелень можна вдало поєднати ще й з ягодами. Зберігайте рецепт незвичайного детокс-салату!
Хоч й літо добігає кінця, все ще можна насолоджуватися свіжими овочами, фруктами, ягодами та зеленню. Нутриціологиня Анна Біоторіум поділилася цікавим рецептом здорового салату з руколи та лохини. Гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!
І ще Форма має значення: як обрати для страви правильний вид макаронівЧим корисна рукола? Вона містить залізо, вітамін С, вітамін К, фолієву кислоту, кальцій, калій, магній.
Салат з руколи та лохини: смачний рецепт
Інгредієнти
- 2 жмені свіжої руколи;
- 3 столові ложки розмороженої або свіжої лохини;
- 1/4 середньої моркви;
- 1 столова ложка насіння конопель.
Для заправки:
- 2 столові ложки апельсинового соку;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- Сіль і перець – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Моркву натріть на грубій тертці, а руколу для зручності можна пощипати на дрібніші шматочки.
- З'єднайте усі інгредієнти для салату, заправте їх соусом та усе добре перемішайте.
Смачного!
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Детокс салат з руколи / Фото instagram
Текст публікації Анни Біоторіум:
Рукола містить залізо, вітамін С, вітамін К, фолієву кислоту, кальцій, калій, магній. Дуже рекомендую зберегти рецепт і приготувати цей салат.
Інгредієнти:
2 жмені свіжої руколи
3 ст. розмороженої або свіжої лохини
1/4 середньої моркви (на тертці)
1 ст. ложка насіння конопель
Для заправки:
2 ст. ложки апельсинового соку
1 ст. ложка оливкової олії
Сіль і перець на ваш смак
Приготування:
Змішуємо все для салату. Розводимо інгредієнти заправки. З'єднуємо.