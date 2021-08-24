Незвичайний детокс-салат з руколи та лохини: корисний рецепт для справжніх гурманів

Затяті гурмани впевнені, що рукола – це та вишукана пряність, яка надає різним стравам, м'ясу та рибі унікальний аромат та смак. Але у нас є ідея, як цю зелень можна вдало поєднати ще й з ягодами. Зберігайте рецепт незвичайного детокс-салату!

Хоч й літо добігає кінця, все ще можна насолоджуватися свіжими овочами, фруктами, ягодами та зеленню. Нутриціологиня Анна Біоторіум поділилася цікавим рецептом здорового салату з руколи та лохини. Гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!

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Салат з руколи та лохини: смачний рецепт

Інгредієнти

2 жмені свіжої руколи;

3 столові ложки розмороженої або свіжої лохини;

1/4 середньої моркви;

1 столова ложка насіння конопель.

Для заправки:

2 столові ложки апельсинового соку;

1 столова ложка оливкової олії;

Сіль і перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Моркву натріть на грубій тертці, а руколу для зручності можна пощипати на дрібніші шматочки. З'єднайте усі інгредієнти для салату, заправте їх соусом та усе добре перемішайте.

Смачного!

Вона містить залізо, вітамін С, вітамін К, фолієву кислоту, кальцій, калій, магній.Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існує тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду “Тая”

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Детокс салат з руколи / Фото instagram

Текст публікації Анни Біоторіум:

Рукола містить залізо, вітамін С, вітамін К, фолієву кислоту, кальцій, калій, магній. Дуже рекомендую зберегти рецепт і приготувати цей салат.

Інгредієнти:

2 жмені свіжої руколи

3 ст. розмороженої або свіжої лохини

1/4 середньої моркви (на тертці)

1 ст. ложка насіння конопель

Для заправки:

2 ст. ложки апельсинового соку

1 ст. ложка оливкової олії

Сіль і перець на ваш смак

Приготування:

Змішуємо все для салату. Розводимо інгредієнти заправки. З'єднуємо.