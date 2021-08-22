У магазинних соусах найчастіше міститься цукор. Як приготувати 6 відмінних заправок для салату у домашніх умовах – розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Салати – це відмінне і здорове доповнення до збалансованого раціону. На жаль, більшість покупних заправок і соусів містять масу цукру, консервантів і інших штучних добавок, які повністю нівелюють всю користь салату. До того ж багато готових заправок дуже калорійні,
– зазначила Самойлова.
У такій ситуації врятують правильні заправки, які можна приготувати самостійно.
Які заправки використовувати для салатів
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Лимонно-оливкова заправка
Змішуємо 1 столову ложку оливкової олії, 3 столові ложки лимонного соку, сіль і чорний перець. Салат заправляємо перед подачею.
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Лимонно-медовий соус
Змішуємо 25 мілілітрів лимонного соку, по 1 чайній ложці меду та оливкової олії, додаємо сіль.
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Кефірна заправка із зеленню
Змішуємо 100 мілілітрів кефіру або натурального йогурту, 1 столову ложку подрібненої зелені та сіль. Також можна додати часник.
Правильна заправка зробить страву не лише смачною, але й корисною / Фото Pixabay
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Йогуртова заправка з гірчицею
Для приготування знадобиться: 250 мілілітрів знежиреного натурального йогурту, 1 чайна ложка діжонської гірчиці, 1 чайна ложка яблучного оцту, по ¼ чайної ложки кропу і петрушки. Гірчицю і йогурт треба збити блендером, а потім додати до маси решту інгредієнтів. Заправку слід зберігати у холодильнику.
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Заправка на кефірі з м'ятою і базиліком
Збиваємо у блендері 150 мілілітрів нежирного кефіру, по 5 гілок свіжого базиліку та м'яти, 1 столову ложку оливкової олії, сіль і перець на власний смак. Заправка має настоятися у холодильнику.
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Заправка з сиром фета
У блендері збиваємо 50 грамів фети, 150 мілілітрів натурального йогурту, 1 свіжий огірок і 1 чайну ложку подрібненого свіжого кропу. Заправка має настоятися у холодильнику.
Заправка з сиром фета – це швидко і смачно / Фото Pixabay