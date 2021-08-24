Хотя и лето подходит к концу, все еще можно наслаждаться свежими овощами, фруктами, ягодами и зеленью. Нутрициолог Анна Биоториум поделилась интересным рецептом здорового салата из рукколы и голубики. Айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!
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Салат из рукколы и голубики: вкусный рецепт
Ингредиенты
- 2 горсти свежей рукколы;
- 3 столовые ложки размороженной или свежей голубики;
- 1/4 средней моркови;
- 1 столовая ложка семян конопли.
Для заправки:
- 2 столовые ложки апельсинового сока;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- Соль и перец – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Морковь натрите на крупной терке, а рукколу для удобства можно пощипать на более мелкие кусочки.
- Соедините все ингредиенты для салата, заправьте их соусом и все хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
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Детокс салат из рукколы / Фото instagram
Текст публикации Анны Биоториум:
Руккола содержит железо, витамин С, витамин К, фолиевую кислоту, кальций, калий, магний. Очень рекомендую сохранить рецепт и приготовить этот салат.
Ингредиенты:
2 горсти свежей рукколы
3 ст. размороженной или свежей голубики
1/4 средней моркови (на терке)
1 ст. ложка семян конопли
Для заправки:
2 ст. ложки апельсинового сока
1 ст. ложка оливкового масла
Соль и перец по вашему вкусу
Приготовление:
Смешиваем все для салата. Разводим ингредиенты заправки. Соединяем.