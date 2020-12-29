Ялинка – це один з головних елементів декору оселі в період новорічних та різдвяних свят. Без цього святкового дерева не обходиться кожна сім'я. Хтось обирає "живу" ялинку, хтось – штучну. Проте є й ті, хто хоче вирізнятися оригінальним та креативним деревом.

Ідеї 24 зібрали для вас фото понад 20 незвичних новорічних ялинок. Ви будете здивовані таким творчим підходом до оформлення оселі. Читайте також: Корисні подарунки на різдвяні свята: 15 наборів з вітаміном C – фото 1. Підвісна ялинка з новорічних іграшок Фото my-farmer 2. Ялинка з гілки та гірлянди Фото mama-smar 3. Ялинка з паперових обрізків Фото pinterest 4. Новорічна ялинка з фанери Фото make-self 5. З книг Фото dp.informator 6. Ялинка з газет чи журналів Фото newsmir 7. Настінна ялинка з обгорткового паперу Фото dizainmania 8. З поличок та коробок Фото blurstyle 9. Ялинка з драбини Фото blurstyle 10. З повітряних кульок Фото artribune 11. З мотузки та листівок Фото pinterest Цікаво: 20 практичних подарунків, які точно знадобляться кожному 12. Маленька ялинка з макаронів Фото homemyhome 13. Настінна ялинка з дерев'яних кругів Фото grandecor 14. Намальована новорічна ялинка Фото telegraf 15. Ялинка з печива Скриншот з youtube 16. Вінілова наклейка на стіну Фото pinterest 17. Ялинка з китайських ліхтарів Фото twitter 18. Ялинка з подушок Фото provce 19. Зі скляних пляшок Фото vinmoldova 20. Ялинка із втулок Фото izfoamirana 21. Ялинка з будь-яких дрібничок Фото karamelka