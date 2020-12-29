Незвичайна новорічна ялинка своїми руками: 20+ ідей з фото
Ялинка – це один з головних елементів декору оселі в період новорічних та різдвяних свят. Без цього святкового дерева не обходиться кожна сім'я. Хтось обирає "живу" ялинку, хтось – штучну. Проте є й ті, хто хоче вирізнятися оригінальним та креативним деревом.
Ідеї 24 зібрали для вас фото понад 20 незвичних новорічних ялинок. Ви будете здивовані таким творчим підходом до оформлення оселі.
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1. Підвісна ялинка з новорічних іграшок
Фото my-farmer
2. Ялинка з гілки та гірлянди
Фото mama-smar
3. Ялинка з паперових обрізків
Фото pinterest
4. Новорічна ялинка з фанери
Фото make-self
5. З книг
Фото dp.informator
6. Ялинка з газет чи журналів
Фото newsmir
7. Настінна ялинка з обгорткового паперу
Фото dizainmania
8. З поличок та коробок
Фото blurstyle
9. Ялинка з драбини
Фото blurstyle
10. З повітряних кульок
Фото artribune
11. З мотузки та листівок
Фото pinterest
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12. Маленька ялинка з макаронів
Фото homemyhome
13. Настінна ялинка з дерев'яних кругів
Фото grandecor
14. Намальована новорічна ялинка
Фото telegraf
15. Ялинка з печива
Скриншот з youtube
16. Вінілова наклейка на стіну
Фото pinterest
17. Ялинка з китайських ліхтарів
Фото twitter
18. Ялинка з подушок
Фото provce
19. Зі скляних пляшок
Фото vinmoldova
20. Ялинка із втулок
Фото izfoamirana
21. Ялинка з будь-яких дрібничок
Фото karamelka
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