Елка – это один из главных элементов декора дома в период новогодних и рождественских праздников. Без этого праздничного дерева не обходится каждая семья. Кто-то выбирает "живую" елку, кто-то – искусственную. Однако есть и те, кто хочет выделяться оригинальным и креативным деревом.

Идеи 24 собрали для вас фото более 20 необычных новогодних елок. Вы будете удивлены таким творческим подходом к оформлению дома. Читайте также: Полезные подарки на рождественские праздники: 15 наборов с витамином C – фото 1. Подвесная елка из новогодних игрушек Фото my-farmer 2. Елка с ветки и гирлянды Фото mama-smar 3. Елка из бумажных обрезков Фото pinterest 4. Новогодняя елка из фанеры Фото make-self 5. Из книг Фото dp.informator 6. Елка из газет или журналов Фото newsmir 7. Настенная елка из оберточной бумаги Фото dizainmania 8. С полок и коробок Фото blurstyle 9. Елка с лестницы Фото blurstyle 10. Из воздушных шариков Фото artribune 11. С веревки и открыток Фото pinterest Интересно: 20 практичных подарков, которые точно пригодятся каждому 12. Маленькая елка из макарон Фото homemyhome 13. Настенная елка из деревянных кругов Фото grandecor 14. Нарисованная новогодняя елка Фото telegraf 15. Елка из печенья Скриншот з youtube 16. Виниловая наклейка на стену Фото pinterest 17. Елка из китайских фонарей Фото twitter 18. Елка из подушек Фото provce 19. Из стеклянных бутылок Фото vinmoldova 20. Елка с втулок Фото izfoamirana 21. Елка из любых мелочей Фото karamelka