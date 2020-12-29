Необычная новогодняя елка своими руками: 20+ идей с фото
Елка – это один из главных элементов декора дома в период новогодних и рождественских праздников. Без этого праздничного дерева не обходится каждая семья. Кто-то выбирает "живую" елку, кто-то – искусственную. Однако есть и те, кто хочет выделяться оригинальным и креативным деревом.
Идеи 24 собрали для вас фото более 20 необычных новогодних елок. Вы будете удивлены таким творческим подходом к оформлению дома.
Читайте также: Полезные подарки на рождественские праздники: 15 наборов с витамином C – фото
1. Подвесная елка из новогодних игрушек
Фото my-farmer
2. Елка с ветки и гирлянды
Фото mama-smar
3. Елка из бумажных обрезков
Фото pinterest
4. Новогодняя елка из фанеры
Фото make-self
5. Из книг
Фото dp.informator
6. Елка из газет или журналов
Фото newsmir
7. Настенная елка из оберточной бумаги
Фото dizainmania
8. С полок и коробок
Фото blurstyle
9. Елка с лестницы
Фото blurstyle
10. Из воздушных шариков
Фото artribune
11. С веревки и открыток
Фото pinterest
Интересно: 20 практичных подарков, которые точно пригодятся каждому
12. Маленькая елка из макарон
Фото homemyhome
13. Настенная елка из деревянных кругов
Фото grandecor
14. Нарисованная новогодняя елка
Фото telegraf
15. Елка из печенья
Скриншот з youtube
16. Виниловая наклейка на стену
Фото pinterest
17. Елка из китайских фонарей
Фото twitter
18. Елка из подушек
Фото provce
19. Из стеклянных бутылок
Фото vinmoldova
20. Елка с втулок
Фото izfoamirana
21. Елка из любых мелочей
Фото karamelka
Поделиться новостью