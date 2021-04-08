Сходи-невидимки, намисто із жуків та ще 13 феєричних дизайнерських проколів

11:35

Кожен дизайнер прагне виділитися, тому вмикає креатив на повну. І здебільшого навіть найфантастичніші рішення знаходять своїх поціновувачів. Але часом через надмір креативу виходить зовсім не шедевр для вічності, а небезпечне для душевної та фізичної рівноваги безглуздя.