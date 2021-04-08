Сходи-невидимки, намисто із жуків та ще 13 феєричних дизайнерських проколів

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Джерело:

Figyelj

Кожен дизайнер прагне виділитися, тому вмикає креатив на повну. І здебільшого навіть найфантастичніші рішення знаходять своїх поціновувачів. Але часом через надмір креативу виходить зовсім не шедевр для вічності, а небезпечне для душевної та фізичної рівноваги безглуздя.

Приклади таких творчих поразок – у нашій добірці.

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1. Скільки підборів було зламано та ґуль набито через ці невидимі сходи?

Фото figyelj

2. Ця пліснява не відмивається, бо вона – малюнок на плитці

Фото figyelj

3. До такої ванни радше впадеш, ніж ляжеш

Фото figyelj

4. Жах прибиральниці

Фото figyelj

5. Футболку наче замастили гірчицею

Фото figyelj

6. Дивне рішення – тримач для туалетного паперу за ванною шторкою

Фото figyelj

7. Змити воду в цьому унітазі зможе лише людина з тонкими пальцями

Фото figyelj

8. Не лякайтеся, на підлозі просто дизайнерська плитка

Фото figyelj

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9. Оправа для того, хто ніяк не визначиться із формою окулярів

Фото figyelj

10. Тепер розумієте, що рюкзак із собачою головою – не найкраща ідея?

Фото figyelj

11. Цікаво, це взуття для ходіння чи для їзди?

Фото figyelj

12. Піджак програміста

Фото figyelj

13. І яка модниця зрадіє такому намисту?

Фото figyelj

14. Для чого ця кнопка?

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15. Неймовірно, але цей колаж – реклама салону краси!

Фото figyelj