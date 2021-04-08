Ступеньки-невидимки, ожерелье из жуков и еще 13 феерических дизайнерских проколов
Каждый дизайнер стремится выделиться, а потому врубает креатив на полную. И чаще всего даже самые фантастические решения находят своих ценителей. Но порой от избытка креатива получается вовсе не шедевр для вечности, а опасная для душевного и физического равновесия нелепица.
Источник:Figyelj
Примеры таких творческих неудач смотрите в нашей подборке.
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1. Сколько каблуков было сломано и шишек набито на этих ступеньках?
Фото figyelj
2. Эту плесень не отмыть, потому что она – рисунок на плитке
Фото figyelj
3. В такую ванну скорее рухнешь, чем ляжешь
Фото figyelj
4. Ужас домохозяйки
Фото figyelj
5. Футболку будто испачкали горчицей
Фото figyelj
6. Странное решение – держатель для туалетной бумаги за ванной шторкой
Фото figyelj
7. Смыть воду в этом унитазе сможет лишь обладатель тонких пальцев
Фото figyelj
8. Не пугайтесь, на полу просто дизайнерская плитка
Фото figyelj
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9. Оправа для того, кто никак не определится с формой очков
Фото figyelj
10. Видите теперь, что рюкзак с собачьей головой – не лучшая идея?
Фото figyelj
11. Интересно, эта обувь – для ходьбы или для езды?
Фото figyelj
12. Пиджак программиста
Фото figyelj
13. И какая модница обрадуется такому ожерелью?
Фото figyelj
14. Каково назначение этой кнопки?
Фото figyelj
15. Невероятно, но этот коллаж – реклама салона красоты!
Фото figyelj
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