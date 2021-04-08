Каждый дизайнер стремится выделиться, а потому врубает креатив на полную. И чаще всего даже самые фантастические решения находят своих ценителей. Но порой от избытка креатива получается вовсе не шедевр для вечности, а опасная для душевного и физического равновесия нелепица.

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