Нестандартні віджимання для сильних рук: 6 вправ, які можна виконувати будь-де – відео
Джерело:інстаграм Андрія Філіпова
Тренер Андрій Філіпов показав 6 крутих варіантів віджимання, які під силу не кожному. Готові кинути собі виклик та перевірити, скільки зможете виконати ви? Вдалого тренування разом з Ідеї 24!
Віджимання – просто ідеальна вправа, тому що навантажує багато м'язових груп, підходить для людей з абсолютно різною фізичною підготовкою і не вимагає зовсім ніякого інвентаря. А якщо ви уже доволі досвідчений спортсмен, і вам набридли класичні віджимання та потрібно терміново збільшувати навантаження, спробуйте незвичайні варіанти.
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Нестандартні віджимання: 6 варіантів вправи
- Віджимання + 2 торкання протилежного плеча: 20 повторень / 3 підходи / відпочинок між підходами від 30 секунд до 1,5 хвилини.
- Французькі віджимання: 12 повторень / 3 підходи / відпочинок між підходами від 30 секунд до 1,5 хвилини.
- Г-подібні віджимання: 15 повторень / 4 підходи / відпочинок між підходами від 40 секунд до 2 хвилини.
- Віджимання до однієї руки: 20 повторень / 3 підходи / відпочинок між підходами від 1 до 2 хвилин.
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- Віджимання-трикутник: 15 повторень / 4 підходи / відпочинок між підходами від 30 секунд до 1,5 хвилини.
- Лучник: 20 повторень / 3 підходи / відпочинок між підходами від 40 секунд до 1,5 хвилини.
Відпочинок між вправами 1 – 3 хвилини.