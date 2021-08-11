Нестандартні віджимання для сильних рук: 6 вправ, які можна виконувати будь-де – відео

Тренер Андрій Філіпов показав 6 крутих варіантів віджимання, які під силу не кожному. Готові кинути собі виклик та перевірити, скільки зможете виконати ви? Вдалого тренування разом з Ідеї 24!

Віджимання – просто ідеальна вправа, тому що навантажує багато м'язових груп, підходить для людей з абсолютно різною фізичною підготовкою і не вимагає зовсім ніякого інвентаря. А якщо ви уже доволі досвідчений спортсмен, і вам набридли класичні віджимання та потрібно терміново збільшувати навантаження, спробуйте незвичайні варіанти.

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Нестандартні віджимання: 6 варіантів вправи

Віджимання + 2 торкання протилежного плеча: 20 повторень / 3 підходи / відпочинок між підходами від 30 секунд до 1,5 хвилини.

Французькі віджимання: 12 повторень / 3 підходи / відпочинок між підходами від 30 секунд до 1,5 хвилини.

Г-подібні віджимання: 15 повторень / 4 підходи / відпочинок між підходами від 40 секунд до 2 хвилини.

Віджимання до однієї руки: 20 повторень / 3 підходи / відпочинок між підходами від 1 до 2 хвилин.

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая" , які припадуть вам до душі.У цьому випадку працюють м'язи трицепса, грудні м'язи, передній дельтоподібний м'яз. Торкання плечей додають функціональності вправі і підключають м'язи кора.У цій вправі основне навантаження беруть на себе трицепси, а також добре працюють м'язи кора.При таких віджиманнях працюють дельтовидні м'язи. Велика частина навантаження припадає на середню і передню дельти.Складний технічний рух, у якому в роботу включаються грудні м'язи, трицепси і дельтовидні м'язи. Вправа незвичайна і включає більше дрібних м'язів, ніж класичні віджимання.

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Віджимання-трикутник: 15 повторень / 4 підходи / відпочинок між підходами від 30 секунд до 1,5 хвилини.

Лучник: 20 повторень / 3 підходи / відпочинок між підходами від 40 секунд до 1,5 хвилини.

Руки поставте у трикутник, тобто долоні повинні сформувати фігуру – трикутник. Працюють грудні м'язи, трицепси, дельти. За рахунок трикутника навантаження зміщується ближче до центру грудних м'язів.Функціональна вправа з розряду складних технічних рухів, який задіє багато м'язів плечового пояса: дельти, трицепси, груди, спина, трапеції, кор, передпліччя.

Відпочинок між вправами 1 – 3 хвилини.