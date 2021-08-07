Якщо ви регулярно ходите у тренажерний зал, то, мабуть, помічали, що ледь не у кожного хлопця улюблена вправа – горизонтальний жим лежачи. І часто виконують цю вправу без дотримання правильної техніки, що уповільнює процес росту м'язів грудей.

І ще Навіщо марафонці влаштовують макаронну вечірку перед забігом і які страви для неї готують

Ба більше, займаючись лише зі штангою, груди точно не вийде накачати, адже у цій групі м'язів є три відсіки: нижній, центральний і верхній. Нижній і центральний, як правило, перебувають у тонусі. А ось верхній відстає і щоб дійсно збільшити обсяг грудей, потрібно зробити акцент саме на верхній відсік, виконуючи вправи на похилій лаві. Тренер Кирило Торос показав 4 ефективні вправи.

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.

Як збільшити обсяг м'язів грудей: сет вправ

Розведення рук з гантелями: 10 – 12 повторень;

10 – 12 повторень; Жим гантелей: 10 – 12 повторень;

10 – 12 повторень; Жим бліна: 10 – 12 повторень;

10 – 12 повторень; Зведення рук з гантелями: 10 – 12 повторень.

Поради від тренера: виконуйте вправи одна за одною. Робіть 3 підходи з 1-хвилинною перервою між ними.

Вдалого тренування!

Читайте також Good Morning: популярна фітнес-вправа, яка ефективно формує рельєф сідниць