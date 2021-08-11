Отжимания – просто идеальное упражнение, потому что нагружает много мышечных групп, подходит для людей с совершенно разной физической подготовкой и не требует совершенно никакого инвентаря. А если вы уже достаточно опытный спортсмен, и вам надоели классические отжимания и нужно срочно увеличивать нагрузку, попробуйте необычные варианты.
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Нестандартные отжимания: 6 вариантов упражнения
- Отжимания + 2 касания противоположного плеча: 20 повторений / 3 подхода / отдых между подходами от 30 секунд до 1,5 минуты.
- Французские отжимания: 12 повторений / 3 подхода / отдых между подходами от 30 секунд до 1,5 минуты.
- Г-образные отжимания: 15 повторений / 4 подхода / отдых между подходами от 40 секунд до 2 минут.
- Отжимания до одной руки: 20 повторений / 3 подхода / отдых между подходами от 1 до 2 минут.
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- Отжимания-треугольник: 15 повторений / 4 подхода / отдых между подходами от 30 секунд до 1,5 минуты.
- Лучник: 20 повторений / 3 подхода / отдых между подходами от 40 секунд до 1,5 минуты.
Отдых между упражнениями 1 – 3 минуты.