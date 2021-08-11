Отжимания – просто идеальное упражнение, потому что нагружает много мышечных групп, подходит для людей с совершенно разной физической подготовкой и не требует совершенно никакого инвентаря. А если вы уже достаточно опытный спортсмен, и вам надоели классические отжимания и нужно срочно увеличивать нагрузку, попробуйте необычные варианты.

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Нестандартные отжимания: 6 вариантов упражнения

Отжимания + 2 касания противоположного плеча: 20 повторений / 3 подхода / отдых между подходами от 30 секунд до 1,5 минуты.

В этом случае работают мышцы трицепса, грудные мышцы, передняя дельтовидная мышца. Касания плеч добавляют функциональности упражнению и подключают мышцы кора.

Французские отжимания: 12 повторений / 3 подхода / отдых между подходами от 30 секунд до 1,5 минуты.

В этом упражнении основную нагрузку берут на себя трицепсы, а также хорошо работают мышцы кора.

Г-образные отжимания: 15 повторений / 4 подхода / отдых между подходами от 40 секунд до 2 минут.

При таких отжиманиях работают дельтовидные мышцы. Большая часть нагрузки приходится на среднюю и переднюю дельты.

Отжимания до одной руки: 20 повторений / 3 подхода / отдых между подходами от 1 до 2 минут.

Сложное техническое движение, в котором в работу включаются грудные мышцы, трицепсы и дельтовидные мышцы. Упражнение необычное и включает больше мелких мышц, чем классические отжимания.

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Отжимания-треугольник: 15 повторений / 4 подхода / отдых между подходами от 30 секунд до 1,5 минуты.

Руки поставьте в треугольник, то есть ладони должны сформировать фигуру – треугольник. Работают грудные мышцы, трицепсы, дельты. За счет треугольника нагрузка смещается ближе к центру грудных мышц.

Лучник: 20 повторений / 3 подхода / отдых между подходами от 40 секунд до 1,5 минуты.

Функциональное упражнение из разряда сложных технических движений, которое задействует много мышц плечевого пояса: дельты, трицепсы, грудь, спина, трапеции, кор, предплечья.