Нестандартні пристосування для кухні, які обійдуться вам у копійки

Щоденно кожна господиня на кухні стикається з безліччю побутових проблем. Їх усіх можна вирішити, але для цього варто трохи покреативити й докласти трішки зусиль.
Ми підготували для вас декілька лайфхаків, завдяки яким за незначні кошти ви зможете класно організувати простір на кухні.
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Полиці для кришок
Для того, щоб раціонально використовувати увесь простір, придбайте гачки на присосках. Фіксуючи їх на дверцях тумбочок, ви зможете створити ідеальне місце для кришок від каструль.
Полиці з гачків на присосках / Фото Pinterest
Вішаки для силіконових формочок
Якщо ви хочете упорядкувати всі силіконові формочки для випічки, але у вас маленька кухня, використайте невеликі вішаки для одягу з прищіпками.
Класне пристосування для силіконових формочок / Фото Nevsedoma
Канцелярські біндери
Канцелярські біндери можна використовувати у випадках, якщо вам потрібно герметично закрити пакет з продуктами.
Класна альтернатива кухонним прищіпкам / Фото Pinterest
Екомішечки для зберігання овочів на стіні
Фото Pinterest
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Пристосування для зручного зберігання келихів
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Магнітна дошка для ножів, закріплена на нижню полицю тумбочки
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Друге життя старого вішака
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Ідеальне розташування хімічних засобів
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