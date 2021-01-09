Побутові помилки, які можуть нашкодити здоров'ю: від чого потрібно негайно позбутися
Чиста оселя завжди тішить господарів і гостей, але під час прибирання ми забуваємо про власне здоров’я. Як зробити цей процес більш корисним – читайте в матеріалі.
Як зробити прибирання безпечним, розповідає ВСВІТІ.
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Ігнорування рівня вологості
Високий рівень вологості спричиняє появу плісняви, деформацію покриття підлоги та іншу шкоду ремонту. Але шкідливо й коли повітря в приміщенні занадто сухе.
Для того, щоб контролювати рівень вологості, придбайте невеликий гігрометр і, за необхідністю, зволожувач повітря.
Не можна ігнорувати рівень вологості / Фото hadiachnews
Не використовувати рукавички
Найпоширеніша помилка під час прибирання – це відсутність рукавичок! Під час миття посуду, ванни та туалету обов'язково вдягайте спеціальні рукавички.
Сильна хімія негативно впливає на шкіру та легені. Крім того, треба провітрювати приміщення або вдягати респіратор.
Використовуйте рукавички / Фото pexels
Закриті дверцята пральної машинки
Після прання не можна залишати дверцята машини зачиненими. Адже волога, що залишається в барабані, повинна випаровуватися.
Якщо ж дверцята будуть зачинені, то це призведете до розповсюдження бактерій і плісняви.
Зайву вологу також можна прибрати рушником / Фото saint-petersburg.sm-news
Велика кількість рослин у спальні
Рослини покращують мікроклімат в оселі. Але їх потрібно правильно розташовувати. Крім того, що рослини виділяють кисень та поглинають вуглекислий газ, вони "вдихаючи" поглинають кисень та виділяють вуглекислий газ.
Тримати велику кількість рослин в одному місці – не можна, адже небезпечний газ, який вони виділяють, провокує головні болі або ж алергічні реакції.
Зменште кількість рослин у спальні / Фото pexels
Сувеніри на відкритих полицях
Чим більше предметів залишаються на відкритих полицях, тим частіше потрібно прибирати. Пил швидко осідає на таких речах, тому потрібно виділяти більше часу на процедуру прибирання. Якщо ж не приділяти їм уваги, то людина може отримати алергію на пил.
Чим більше речей на поличках, тим частіше треба прибирати / Фото pexels
Щітка замість пилосмока
Прибрати сміття швидко можна за допомогою щітки. Але під час такого прибирання пил просто підіймається вгору. Щітку варто використовувати лише тоді, коли потрібно зібрати розсипане борошно чи крупу. В інших випадках використовуйте пилосмок, або протріть поверхню шваброю.
Пилосмок замість щітки / Фото faqindecor
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