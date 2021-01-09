Чиста оселя завжди тішить господарів і гостей, але під час прибирання ми забуваємо про власне здоров’я. Як зробити цей процес більш корисним – читайте в матеріалі.

Як зробити прибирання безпечним, розповідає ВСВІТІ.

Цікаво Як можна використати дерев'яні вішаки: креативні ідеї

Ігнорування рівня вологості

Високий рівень вологості спричиняє появу плісняви, деформацію покриття підлоги та іншу шкоду ремонту. Але шкідливо й коли повітря в приміщенні занадто сухе.

Для того, щоб контролювати рівень вологості, придбайте невеликий гігрометр і, за необхідністю, зволожувач повітря.



Не можна ігнорувати рівень вологості / Фото hadiachnews

Не використовувати рукавички

Найпоширеніша помилка під час прибирання – це відсутність рукавичок! Під час миття посуду, ванни та туалету обов'язково вдягайте спеціальні рукавички.

Сильна хімія негативно впливає на шкіру та легені. Крім того, треба провітрювати приміщення або вдягати респіратор.



Використовуйте рукавички / Фото pexels

Закриті дверцята пральної машинки

Після прання не можна залишати дверцята машини зачиненими. Адже волога, що залишається в барабані, повинна випаровуватися.

Якщо ж дверцята будуть зачинені, то це призведете до розповсюдження бактерій і плісняви.



Зайву вологу також можна прибрати рушником / Фото saint-petersburg.sm-news

Велика кількість рослин у спальні

Рослини покращують мікроклімат в оселі. Але їх потрібно правильно розташовувати. Крім того, що рослини виділяють кисень та поглинають вуглекислий газ, вони "вдихаючи" поглинають кисень та виділяють вуглекислий газ.

Тримати велику кількість рослин в одному місці – не можна, адже небезпечний газ, який вони виділяють, провокує головні болі або ж алергічні реакції.



Зменште кількість рослин у спальні / Фото pexels

Сувеніри на відкритих полицях

Чим більше предметів залишаються на відкритих полицях, тим частіше потрібно прибирати. Пил швидко осідає на таких речах, тому потрібно виділяти більше часу на процедуру прибирання. Якщо ж не приділяти їм уваги, то людина може отримати алергію на пил.



Чим більше речей на поличках, тим частіше треба прибирати / Фото pexels

Щітка замість пилосмока

Прибрати сміття швидко можна за допомогою щітки. Але під час такого прибирання пил просто підіймається вгору. Щітку варто використовувати лише тоді, коли потрібно зібрати розсипане борошно чи крупу. В інших випадках використовуйте пилосмок, або протріть поверхню шваброю.



Пилосмок замість щітки / Фото faqindecor