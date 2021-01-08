Вішаки або, як їх ще називають, плечики є у кожному домі. Дерев'яні вважаються найнадійнішими, тому їх часто використовують для важких зимових речей і іншого верхнього одягу.

Але вішаки можуть мати й інше призначення! Як використати в побуті плечики – читайте в матеріалі Samotuzhky.

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Підставка для посуду

Дерев'яні вішаки чудово підійдуть для того, щоб змайструвати сушку для посуду.



Сушка для посуду/ Фото samotuzhky

Декоровані меблі

Дерев'яні плечики легко піддаються фарбуванню, тому з них можна зробити цікаві столики для спальні або вітальні.



Столики / Фото samotuzhky

Плафон для люстри

Оригінальний плафон можна зробити з вішалок. Але пам'ятайте, що він буде важкий, тому йому необхідно відповідне кріплення.

З вішаків – великий вішак

Вішак з плечиків для великої компанії.



Вішак з плечиків / Фото samotuzhky

Настільна лампа

Настільна лампа з плечиків виглядає цікаво, крім того, її можна зробити власноруч.



Настільна лампа з вішаків / Фото samotuzhky

Полички для ванної кімнати

Ви хочете освіжити інтер'єр ванної кімнати, тоді плечики вам допоможуть. Дерев'яні вішаки добре витримують вагу, тому за допомогою 2-х дощок можна змайструвати отаку поличку.



Полички для ванної кімнати / Фото samotuzhky

Полички під дрібний декор

Для того, щоб зробити такі настінні полички, необхідно 3 вішаки та дерев'яна дошка. Крім того, дерево у сучасному декорі виглядає дуже ефектно.



Дрібний декор можуть витримати полички з вішаків / Фото samotuzhky

Ніжки для журнального столика



Ніжки для столика / Фото samotuzhky

Декор для стін

У такому декорі вішаки використовуються за призначенням, але замість одягу можна повісити милі фото, малюнки або ж листівки.



Плечики для картин / Фото samotuzhky