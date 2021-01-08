Як можна використати дерев'яні вішаки: креативні ідеї
Вішаки або, як їх ще називають, плечики є у кожному домі. Дерев'яні вважаються найнадійнішими, тому їх часто використовують для важких зимових речей і іншого верхнього одягу.
Але вішаки можуть мати й інше призначення! Як використати в побуті плечики – читайте в матеріалі Samotuzhky.
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Підставка для посуду
Дерев'яні вішаки чудово підійдуть для того, щоб змайструвати сушку для посуду.
Сушка для посуду/ Фото samotuzhky
Декоровані меблі
Дерев'яні плечики легко піддаються фарбуванню, тому з них можна зробити цікаві столики для спальні або вітальні.
Столики / Фото samotuzhky
Плафон для люстри
Оригінальний плафон можна зробити з вішалок. Але пам'ятайте, що він буде важкий, тому йому необхідно відповідне кріплення.
З вішаків – великий вішак
Вішак з плечиків для великої компанії.
Вішак з плечиків / Фото samotuzhky
Настільна лампа
Настільна лампа з плечиків виглядає цікаво, крім того, її можна зробити власноруч.
Настільна лампа з вішаків / Фото samotuzhky
Полички для ванної кімнати
Ви хочете освіжити інтер'єр ванної кімнати, тоді плечики вам допоможуть. Дерев'яні вішаки добре витримують вагу, тому за допомогою 2-х дощок можна змайструвати отаку поличку.
Полички для ванної кімнати / Фото samotuzhky
Полички під дрібний декор
Для того, щоб зробити такі настінні полички, необхідно 3 вішаки та дерев'яна дошка. Крім того, дерево у сучасному декорі виглядає дуже ефектно.
Дрібний декор можуть витримати полички з вішаків / Фото samotuzhky
Ніжки для журнального столика
Ніжки для столика / Фото samotuzhky
Декор для стін
У такому декорі вішаки використовуються за призначенням, але замість одягу можна повісити милі фото, малюнки або ж листівки.
Плечики для картин / Фото samotuzhky
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