Мы подготовили для вас несколько лайфхаков, благодаря которым за незначительные средства вы сможете классно организовать пространство на кухне.

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Полки для крышек

Для того чтобы рационально использовать все пространство, приобретите крючки на присосках. Фиксируя их на дверце тумбочек, вы сможете создать идеальное место для крышек от кастрюль.

Полки с крючков на присосках / Фото Pinterest

Вешалки для силиконовых формочек

Если вы хотите упорядочить все силиконовые формочки для выпечки, но у вас маленькая кухня, используйте небольшие вешалки для одежды с прищепками.

Классное приспособление для силиконовых формочек / Фото Nevsedoma

Канцелярские биндеры

Канцелярские биндеры можно использовать в случаях, если вам нужно герметично закрыть пакет с продуктами.

Классная альтернатива кухонным прищепкам / Фото Pinterest

Экомешочки для хранения овощей на стене

Фото Pinterest

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Приспособления для удобного хранения бокалов

Фото Pinterest

Магнитная доска для ножей, закрепленная на нижнюю полку тумбочки

Фото Pinterest

Вторая жизнь старой вешалки

Фото Pinterest

Идеальное расположение химических средств

Фото Mommymusings

Для чего тратить средства для дорогих подставок для ножей, если можно сделать бюджетный альтернативный вариант?

Фото Pinterest