Мы подготовили для вас несколько лайфхаков, благодаря которым за незначительные средства вы сможете классно организовать пространство на кухне.
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Полки для крышек
Для того чтобы рационально использовать все пространство, приобретите крючки на присосках. Фиксируя их на дверце тумбочек, вы сможете создать идеальное место для крышек от кастрюль.
Полки с крючков на присосках / Фото Pinterest
Вешалки для силиконовых формочек
Если вы хотите упорядочить все силиконовые формочки для выпечки, но у вас маленькая кухня, используйте небольшие вешалки для одежды с прищепками.
Классное приспособление для силиконовых формочек / Фото Nevsedoma
Канцелярские биндеры
Канцелярские биндеры можно использовать в случаях, если вам нужно герметично закрыть пакет с продуктами.
Классная альтернатива кухонным прищепкам / Фото Pinterest
Экомешочки для хранения овощей на стене
Фото Pinterest
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Приспособления для удобного хранения бокалов
Фото Pinterest
Магнитная доска для ножей, закрепленная на нижнюю полку тумбочки
Фото Pinterest
Вторая жизнь старой вешалки
Фото Pinterest
Идеальное расположение химических средств
Фото Mommymusings
Для чего тратить средства для дорогих подставок для ножей, если можно сделать бюджетный альтернативный вариант?
Фото Pinterest