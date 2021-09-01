Нестандартне тренування для найвитриваліших: 8 вправ від зіркового тренера

Хочете відмінно попрацювати над своїм тілом? Тоді у вас є відмінна можливість позайматися, як зірковий тренер Андрій Хомицький. Спортсмен поділився своїм тренуванням просто неба та пояснив, чому не ходить у зал.

Як зізнався сам Хомицький, займається він переважно у форматі вуличних тренувань і рідко відвідує тренажерний зал. Пояснює спортсмен це тим, що йому подобається легкість, коли тіло функціональне, витривале, сильне та спритне. Це саме ті якості, яких важко досягти тренуваннями у залі.

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З особистого досвіду Андрія, недолік фітнес-центрів те, що коли ви лише тягаєте "залізо", тіло "дерев'яніє" і втрачає легкість та рухливість.

Тренування Андрія Хомицького

балансувальний біг + виштовхування однією ногою: 15 разів на кожну ногу;

вистрибування з двох ніг: 15 разів;

вистрибування однією ногою: 15 разів;

"альпініст" зі стрибками: 15 разів;

стрибки з не стабільності у фіксований напівприсід: 15 разів;

вихід по черзі у напівприсід: 15 разів на кожну ногу;

віджимання зі стрибками: 15 разів;

віджимання з активізацією пресу: 15 разів.

Виконуйте вправи по 3 кола.

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Текст публікації Андрія Хомицького:

Питання, яке часто ставлять мені хлопці. Чи у домашніх умовах я зробив свою фізичну форму? Відповідаю, ні! Я виступав на змаганнях з бодибілдингу світового масштабу, і там для успіху потрібні зовсім інші кондиції тіла.

Зараз, я все частіше тренуюся в такому режимі, як на відео. Мені подобається легкість, коли моє тіло функціональне, витривале, сильне, спритне та збалансоване. Це ті якості, яким потрібно окремо приділяти увагу, якщо ти тренуєшся у залі.

Такі тренування, як я роблю або такі, як у нас в марафоні, дозволяють класно прокачати і м'язи, і функціональність тіла.

З особистого досвіду, про мінуси тренувань в залі, особисто для мене, можу відзначити, що коли качаєшся з залізом в залі, ти дерев'янієш і втрачаєш легкість і рухливість.

Моє тренування:

баланс біг + виштовхування однією ногою 15 разів на кожну ногу.

вистрибування з двох ніг 15 раз

вистрибування однією ногою 15 раз

альпініст зі стрибками 15 раз

стрибки з не стабільності в фіксований напівприсяд 15 раз

вихід по черзі в напівприсяд через кожну ногу по 15 раз

віджимання зі стрибками 15 повторень

віджимання з активізацією преса 15 раз

Прекрасне відчуття після виконаної роботи. Я виконав три кола, ноги ватяні. Упевнений, мало хто, тренуючись в залі, доводить свої м'язові відчуття до подібного стану.