Как признался сам Хомицкий, занимается он в основном в формате уличных тренировок и редко посещает тренажерный зал. Объясняет спортсмен это тем, что ему нравится легкость, когда тело функциональное, выносливое, сильное и ловкое. Это именно те качества, которых трудно достичь тренировками в зале.
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Из личного опыта Андрея, недостаток фитнесс-центров то, что когда вы только таскаете "железо", тело "деревенеет" и теряет легкость и подвижность.
Тренировка Андрея Хомицкого
- балансировочный бег + выталкивания одной ногой: 15 раз на каждую ногу;
- выпрыгивания из двух ног: 15 раз;
- выпрыгивания одной ногой: 15 раз;
- "альпинист" с прыжками: 15 раз;
- прыжки с не стабильности в фиксированный полуприсед: 15 раз;
- выход по очереди в полуприсед: 15 раз на каждую ногу;
- отжимания с прыжками: 15 раз;
- отжимания с активизацией прессу: 15 раз.
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Текст публикации Андрея Хомицкого:
Вопрос, который часто задают мне ребята. В домашних ли я условиях сделал свою физическую форму? Отвечаю, нет! Я выступал на соревнованиях по бодибилдингу мирового масштаба, и там для успеха нужны совсем другие кондиции тела.
Сейчас, я все чаще тренируюсь в таком режиме, как на видео. Мне нравится легкость, когда моё тело функциональное, выносливое, сильное, ловкое и сбалансированное. Это те качества, которым нужно отдельно уделять внимание, если ты тренируешься в зале.
Такие тренировки, как я делаю или такие, как у нас в марафоне, позволяют классно прокачать и мышцы, и функциональность тела.
Из личного опыта, о минусах тренировок в зале, лично для меня, могу отметить, что когда качаешься с железом в зале, ты деревенеешь и теряешь легкость и подвижность.
Моя тренировка:
баланс бег + выталкивания одной ногой 15 раз на каждую ногу.
выпрыгивания из двух ног 15 раз
выпрыгивания одной ногой 15 раз
альпинист со скачками 15 раз
прыжки с не стабильности в фиксированный напивприсяд 15 раз
выход по очереди в напивприсяд через каждую ногу по 15 раз
отжимания с прыжками 15 повторений
отжимания с активизацией пресса 15 раз
Прекрасное ощущение после выполненной работы. Я выполнил три круга, ноги ватные. Уверен, мало кто, тренируясь в зале, доказывает свои мышечные ощущения к подобному состоянию.